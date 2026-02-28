快訊

台灣女童在澀谷遭撞飛 日本網紅痛心：我感到非常抱歉

香菜控衝了！麥味登10顆70元「香菜炸餃」香氣爆棚

王一博遭曝「毀滅性」私密對話？樂華娛樂怒斥：遭人陷害

吃完火鍋店誤拿一模一樣雨傘？法官這原因認非誤拿是竊盜判拘役30天

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

紀姓男子去年到一間鍋物火鍋店用餐完畢離開，當時下雨，他被控拿走他他放置在店門口傘架上的深藍色直立式雨傘1把，紀男矢口竊盜，稱他有帶1把透明直立式雨傘，是拿錯傘，不是偷傘。基隆地院法官認為兩把雨傘顏色不同，非誤拿是故意竊取，依竊盜判拘役30日，可易科罰金3萬元。

判決指出、紀男被控去年5月28日晚間近8時，在基隆市一間鍋物火鍋店用餐完畢離開時，趁鄭姓被害人在店內用餐而未加看管之際，竊取鄭所有、放置在店門口傘架上的深藍色直立式雨傘1把，得手後離去。鄭發現遭竊報警處理。

紀男向法官坦承拿走鄭所有的雨傘，但矢口否認竊盜，他表示那天下雨，他去用餐時有攜帶1把透明直立式雨傘，離開時，他把鄭的雨傘誤認為是他車上所放的「一模一樣」的雨傘才拿走，是拿錯傘，不是偷傘。

法官說，以吾人之生活經驗，在供公眾使用的傘架欲拿取自己稍早放置之雨傘時，多會稍加留意、察看，避免誤拿他人的雨傘，依監視器畫面，紀男攜往用餐的雨傘為透明直立式，兩人的雨傘無論顏色或材質都迥然相異，誤拿可能性不高。　

法官並指出，鄭遭竊的雨傘，傘面內裡並無塗層，紀男所有的雨傘，其傘面內裡則塗有銀膠，且兩把雨傘的傘面雖同為深藍色，然仍有明顯色差，非一模一樣。而火鍋店門前的傘架，當時營業中，為招攬顧客，門口當有相當光線與光源，紀男誤看有相當差異的深藍色雨傘可能性甚低。

法官表示，如果真的是一時誤拿，紀男返回車上或返家後應可輕易發現，此時大可將雨傘攜回店裡或拿到警局，或先致電店家告知誤拿情事，再擇日送回店裡，卻放置家中繼續使用，且直至去年6月19日接受警訊問前，均未作何處理，因此認定紀男非誤拿雨傘，而是故意竊取，所言事後卸責之詞，不足採信。

吃完火鍋店誤拿一模一樣雨傘？法官這原因認定非誤拿是竊盜，判男子拘役30天。記者游明煌／攝影
吃完火鍋店誤拿一模一樣雨傘？法官這原因認定非誤拿是竊盜，判男子拘役30天。記者游明煌／攝影
吃完火鍋店誤拿一模一樣雨傘？法官這原因認定非誤拿是竊盜，判男子拘役30天。記者游明煌／攝影
吃完火鍋店誤拿一模一樣雨傘？法官這原因認定非誤拿是竊盜，判男子拘役30天。記者游明煌／攝影

雨傘 法官 火鍋

延伸閱讀

女半夜狂叩110罵警「畜生」...還想陳其邁給公道 判拘役50天

自製爆裂物在道路上引燃爆炸 他辯收到「總司令」指令判拘役

摸女友胸部一下...台南工程師挨告性騷擾及強制猥褻 法院判拘役30天

影／串燒店老闆娘後廚備料 女慣竊拄雨傘闖入偷摸走1萬2

相關新聞

鄰居是鍛造廠…釀隔壁住戶「每天2級地震2880次」家人焦慮又失眠

烏日區1間鍛造公司機台作業發出震動，造成隔壁廖姓一家三口寢食難安提排除侵害之訴，法院到場履勘確實感受到震動、低頻，且根據...

獨／前檢察官黃錦秋轉觀護人 低調赴台中報到身段柔軟評價曝光

台灣高等檢察署前檢察官黃錦秋任警政署政風室主任期間，因接受地下匯兌業者郭哲敏飲宴，懲戒法院判她免除檢察官職務，改任台北地...

5000元買到台大法學博士、警大學歷！6軍人買假畢業證書遭起訴

朱姓女子以販賣偽造的學歷牟利，其在蝦皮開設賣場依買家需求「客製化」，並下載多間公、私立大專院校畢業證書，填上買家姓名後製...

工人摔傷頸椎…怕被停工不叫救護車、沒通報勞檢 公司下場判賠180萬

承包台中市府「大台中轉運中心興建工程」的營造、建築公司，3年前潘姓工人摔落地下3樓頸椎半脫位，公司卻不叫救護車、沒通報勞...

吃完火鍋店誤拿一模一樣雨傘？法官這原因認非誤拿是竊盜判拘役30天

紀姓男子去年到一間鍋物火鍋店用餐完畢離開，當時下雨，他被控拿走他他放置在店門口傘架上的深藍色直立式雨傘1把，紀男矢口竊盜...

假牌上路難逃法眼！台東查獲偽造車牌案31件 檢警監一網打盡

台東馬姓男子為規避警方查緝，自網路社群以6500元購買偽造車牌上路，去年11月間行駛台11線時，遭成功警分局查獲，並扣牌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。