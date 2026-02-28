吃完火鍋店誤拿一模一樣雨傘？法官這原因認非誤拿是竊盜判拘役30天

紀姓男子去年到一間鍋物火鍋店用餐完畢離開，當時下雨，他被控拿走他他放置在店門口傘架上的深藍色直立式雨傘1把，紀男矢口竊盜，稱他有帶1把透明直立式雨傘，是拿錯傘，不是偷傘。基隆地院法官認為兩把雨傘顏色不同，非誤拿是故意竊取，依竊盜判拘役30日，可易科罰金3萬元。

判決指出、紀男被控去年5月28日晚間近8時，在基隆市一間鍋物火鍋店用餐完畢離開時，趁鄭姓被害人在店內用餐而未加看管之際，竊取鄭所有、放置在店門口傘架上的深藍色直立式雨傘1把，得手後離去。鄭發現遭竊報警處理。

紀男向法官坦承拿走鄭所有的雨傘，但矢口否認竊盜，他表示那天下雨，他去用餐時有攜帶1把透明直立式雨傘，離開時，他把鄭的雨傘誤認為是他車上所放的「一模一樣」的雨傘才拿走，是拿錯傘，不是偷傘。

法官說，以吾人之生活經驗，在供公眾使用的傘架欲拿取自己稍早放置之雨傘時，多會稍加留意、察看，避免誤拿他人的雨傘，依監視器畫面，紀男攜往用餐的雨傘為透明直立式，兩人的雨傘無論顏色或材質都迥然相異，誤拿可能性不高。

法官並指出，鄭遭竊的雨傘，傘面內裡並無塗層，紀男所有的雨傘，其傘面內裡則塗有銀膠，且兩把雨傘的傘面雖同為深藍色，然仍有明顯色差，非一模一樣。而火鍋店門前的傘架，當時營業中，為招攬顧客，門口當有相當光線與光源，紀男誤看有相當差異的深藍色雨傘可能性甚低。