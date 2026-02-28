獨／前檢察官黃錦秋轉觀護人 低調赴台中報到身段柔軟評價曝光

台灣高等檢察署前檢察官黃錦秋任警政署政風室主任期間，因接受地下匯兌業者郭哲敏飲宴，懲戒法院判她免除檢察官職務，改任台北地檢署觀護人；黃職缺在北檢，但人卻被安排至台中地檢辦公，其年初已低調赴中檢報到，內部人發現她身段柔軟、願意肯學，多數給予正面評價。

法務部、監察院認為黃錦秋2020年1月17日晚間出資宴請新北地檢署檢察官王涂芝與其他警察聚餐後，率領到郭哲敏開設的88會館唱歌聚會；同年7月10日出資宴請王涂芝等人聚餐後，再赴睿森銀樓地下室唱歌，接受無償招待。法務部、監察院以她違反檢察官倫理移送懲戒法院，監察院也彈劾。

懲戒法院一審判黃錦秋免除檢察官職務，轉任檢察事務官，二審認黃嚴重損害檢察官職位榮譽，事後試圖掩飾，直到審理期間仍未見知所警惕等後續態度，已不適任檢察官，參酌法務部意見，審酌黃經歷，改判免除檢察官職務，轉任台北地檢署觀護人確定。

黃錦秋轉任觀護人後，其職位雖仍在台北地檢，但人須在台中地檢辦公，黃今年1月初已準時赴中檢報到，並在中檢第三辦公大樓的觀護人室上班。

黃是司法官訓練所（現改名司法官學院）35期結業，期別、資歷相當資深，在注重期別倫理的司法官界內，雖黃身分已非檢察官，但中檢內不少人仍稱呼她「學姐。」

內部人發現，黃赴台中1個多月，其身段柔軟沒有架子，對長官、同事客氣，觀護主管也對她予以正面評價，加上黃錦秋擁有法學博士學位，仍有多間學校來函邀請她繼續擔任教師授課。

由於過去並無檢察官轉任觀護人前例，黃必須了解執行假釋中或緩刑中保護管束、與當事人輔導預防再犯，管理易服勞役受刑人，還得監電子監控對象等等，業務相當繁瑣。