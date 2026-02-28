快訊

台灣女童在澀谷遭撞飛 日本網紅痛心：我感到非常抱歉

香菜控衝了！麥味登10顆70元「香菜炸餃」香氣爆棚

王一博遭曝「毀滅性」私密對話？樂華娛樂怒斥：遭人陷害

獨／前檢察官黃錦秋轉觀護人 低調赴台中報到身段柔軟評價曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台灣高等檢察署前檢察官黃錦秋任警政署政風室主任期間，因接受地下匯兌業者郭哲敏飲宴，懲戒法院判她免除檢察官職務，改任台北地檢署觀護人；黃職缺在北檢，但人卻被安排至台中地檢辦公，其年初已低調赴中檢報到，內部人發現她身段柔軟、願意肯學，多數給予正面評價。

法務部、監察院認為黃錦秋2020年1月17日晚間出資宴請新北地檢署檢察官王涂芝與其他警察聚餐後，率領到郭哲敏開設的88會館唱歌聚會；同年7月10日出資宴請王涂芝等人聚餐後，再赴睿森銀樓地下室唱歌，接受無償招待。法務部、監察院以她違反檢察官倫理移送懲戒法院，監察院也彈劾。

懲戒法院一審判黃錦秋免除檢察官職務，轉任檢察事務官，二審認黃嚴重損害檢察官職位榮譽，事後試圖掩飾，直到審理期間仍未見知所警惕等後續態度，已不適任檢察官，參酌法務部意見，審酌黃經歷，改判免除檢察官職務，轉任台北地檢署觀護人確定。

黃錦秋轉任觀護人後，其職位雖仍在台北地檢，但人須在台中地檢辦公，黃今年1月初已準時赴中檢報到，並在中檢第三辦公大樓的觀護人室上班。

黃是司法官訓練所（現改名司法官學院）35期結業，期別、資歷相當資深，在注重期別倫理的司法官界內，雖黃身分已非檢察官，但中檢內不少人仍稱呼她「學姐。」

內部人發現，黃赴台中1個多月，其身段柔軟沒有架子，對長官、同事客氣，觀護主管也對她予以正面評價，加上黃錦秋擁有法學博士學位，仍有多間學校來函邀請她繼續擔任教師授課。

由於過去並無檢察官轉任觀護人前例，黃必須了解執行假釋中或緩刑中保護管束、與當事人輔導預防再犯，管理易服勞役受刑人，還得監電子監控對象等等，業務相當繁瑣。

據了解，儘管過去擔任近30年檢察官，黃錦秋面對相對陌生觀護業務，也表明「我願意學」，希望能短期內能上手，在不同公職階段繼續打拚。

台灣高等檢察署前檢察官黃錦秋被免除檢察官職務改任觀護人，她年初低調赴台中地檢報到，內部人發現她身段柔軟、願意肯學。圖／報系資料照
台灣高等檢察署前檢察官黃錦秋被免除檢察官職務改任觀護人，她年初低調赴台中地檢報到，內部人發現她身段柔軟、願意肯學。圖／報系資料照

檢察官 司法官 黃錦秋

延伸閱讀

攜手馬防部打詐 連江地檢：官兵遭詐案件1月掛零

監察院新春團拜 李鴻鈞盼堅定整飭官箴維護人權

「資金魔法師」定讞5年未執行…要娶親遭境管陳情監委 中檢：有疏失

非洲豬瘟監察院彈劾中市4官員 盧秀燕：我們尊重

相關新聞

鄰居是鍛造廠…釀隔壁住戶「每天2級地震2880次」家人焦慮又失眠

烏日區1間鍛造公司機台作業發出震動，造成隔壁廖姓一家三口寢食難安提排除侵害之訴，法院到場履勘確實感受到震動、低頻，且根據...

獨／前檢察官黃錦秋轉觀護人 低調赴台中報到身段柔軟評價曝光

台灣高等檢察署前檢察官黃錦秋任警政署政風室主任期間，因接受地下匯兌業者郭哲敏飲宴，懲戒法院判她免除檢察官職務，改任台北地...

5000元買到台大法學博士、警大學歷！6軍人買假畢業證書遭起訴

朱姓女子以販賣偽造的學歷牟利，其在蝦皮開設賣場依買家需求「客製化」，並下載多間公、私立大專院校畢業證書，填上買家姓名後製...

工人摔傷頸椎…怕被停工不叫救護車、沒通報勞檢 公司下場判賠180萬

承包台中市府「大台中轉運中心興建工程」的營造、建築公司，3年前潘姓工人摔落地下3樓頸椎半脫位，公司卻不叫救護車、沒通報勞...

吃完火鍋店誤拿一模一樣雨傘？法官這原因認非誤拿是竊盜判拘役30天

紀姓男子去年到一間鍋物火鍋店用餐完畢離開，當時下雨，他被控拿走他他放置在店門口傘架上的深藍色直立式雨傘1把，紀男矢口竊盜...

假牌上路難逃法眼！台東查獲偽造車牌案31件 檢警監一網打盡

台東馬姓男子為規避警方查緝，自網路社群以6500元購買偽造車牌上路，去年11月間行駛台11線時，遭成功警分局查獲，並扣牌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。