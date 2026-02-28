假牌上路難逃法眼！台東查獲偽造車牌案31件 檢警監一網打盡

台東馬姓男子為規避警方查緝，自網路社群以6500元購買偽造車牌上路，去年11月間行駛台11線時，遭成功警分局查獲，並扣牌沒收、移送地檢偵辦。案經檢察官起訴，法院近日判有期徒刑3個月，可易科罰金及上訴。檢警查察及偵辦偽造車牌案，從2024年至今，共查獲31件。

判決書指出，馬男自去年7月起將偽造車牌兩面懸掛在自用小客車上使用，直到同年11月4日被行駛台11線時，被成功警分局查獲，當場扣牌沒收、移送地檢偵辦。檢察官調查指出，馬明知原車牌因超速遭扣牌註銷，仍以6500元購買偽造車牌上路，導致車主及監理機關遭受損害。

法院審理時認定馬男的行為涉及刑法「行使偽造特種文書罪」，屬於對公共利益造成損害的犯罪。法官指出，被告自承犯罪行且行為持續時間長，雖為低度偽造行為，但行使偽造車牌屬高度侵害行為，影響交通稽查與牌照管理的正確性，且有前科紀錄，依法作出有期徒刑3個月量刑。

此外，檢警統計，自2024年至今，台東共查獲31件偽造車牌上路案件，案件數逐年增加，顯示警方及監理單位對於違法行為的嚴格取締決心。值得一提的是，除傳統攔查取締外，公路CCTV監視系統及科技執法設備也發揮效能，有助於即時掌握可疑車輛行蹤，快速偵測與攔截違法行為，讓違法者難以僥倖逃避查緝。