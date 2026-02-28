快訊

茶之魔手簡體文宣惹議！店家稱「考量美感」被罵爆 總公司發文滅火

影／雪人堆好了！玉山上午降雪了 積雪4公分深

教升爭議／台灣缺好典範 教學升等不到二成台大更掛零

假牌上路難逃法眼！台東查獲偽造車牌案31件 檢警監一網打盡

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東馬姓男子為規避警方查緝，自網路社群以6500元購買偽造車牌上路，去年11月間行駛台11線時，遭成功警分局查獲，並扣牌沒收、移送地檢偵辦。案經檢察官起訴，法院近日判有期徒刑3個月，可易科罰金及上訴。檢警查察及偵辦偽造車牌案，從2024年至今，共查獲31件。

判決書指出，馬男自去年7月起將偽造車牌兩面懸掛在自用小客車上使用，直到同年11月4日被行駛台11線時，被成功警分局查獲，當場扣牌沒收、移送地檢偵辦。檢察官調查指出，馬明知原車牌因超速遭扣牌註銷，仍以6500元購買偽造車牌上路，導致車主及監理機關遭受損害。

法院審理時認定馬男的行為涉及刑法「行使偽造特種文書罪」，屬於對公共利益造成損害的犯罪。法官指出，被告自承犯罪行且行為持續時間長，雖為低度偽造行為，但行使偽造車牌屬高度侵害行為，影響交通稽查與牌照管理的正確性，且有前科紀錄，依法作出有期徒刑3個月量刑。

此外，檢警統計，自2024年至今，台東共查獲31件偽造車牌上路案件，案件數逐年增加，顯示警方及監理單位對於違法行為的嚴格取締決心。值得一提的是，除傳統攔查取締外，公路CCTV監視系統及科技執法設備也發揮效能，有助於即時掌握可疑車輛行蹤，快速偵測與攔截違法行為，讓違法者難以僥倖逃避查緝。

警方提醒民眾，切勿購買或使用偽造車牌上路，不僅觸法刑責，也可能危及公共交通安全，更影響交通稽查與牌照管理正確性，民眾應遵守交通法規，以保障自身與他人安全。

台東馬姓男子為規避警方查緝，自網路社群以6500元購買偽造車牌上路，遭警查獲送辦。法院近日判有期徒刑3個月。本報資料照片
台東馬姓男子為規避警方查緝，自網路社群以6500元購買偽造車牌上路，遭警查獲送辦。法院近日判有期徒刑3個月。本報資料照片
檢警統計，自2024年至今，台東共查獲31件偽造車牌上路案件，案件數逐年增加，顯示警方及監理單位對於違法行為的嚴格取締決心。圖／台東監理站提供
檢警統計，自2024年至今，台東共查獲31件偽造車牌上路案件，案件數逐年增加，顯示警方及監理單位對於違法行為的嚴格取締決心。圖／台東監理站提供

台東 假車牌

延伸閱讀

嘉縣刑大破獲桌遊館掩護不法 查獲20人涉賭移送法辦

花蓮漁港友善釣魚試辦延長3個月　強化科技執法

攜手馬防部打詐 連江地檢：官兵遭詐案件1月掛零

出國詐騙仍猖獗 外交部：急難救助絕非海外違法行為的善後機制

相關新聞

5000元買到台大法學博士、警大學歷！6軍人買假畢業證書遭起訴

朱姓女子以販賣偽造的學歷牟利，其在蝦皮開設賣場依買家需求「客製化」，並下載多間公、私立大專院校畢業證書，填上買家姓名後製...

假牌上路難逃法眼！台東查獲偽造車牌案31件 檢警監一網打盡

台東馬姓男子為規避警方查緝，自網路社群以6500元購買偽造車牌上路，去年11月間行駛台11線時，遭成功警分局查獲，並扣牌...

彰化男中醫被抓包無照把脈問診還開藥 判8月獲緩刑

李姓男子在彰化縣員林市開設中藥行，未領得中醫師證書卻替民眾把脈看診及治療，彰化地院依違反醫師法，處有期徒刑8月，緩刑3年...

恐嚇斬首江啟臣…金曲獎得主趙俊傑遭判刑 辯挺大罷免大成功

立法院副院長江啟臣去年7月遭人在臉書社團發文恐嚇，揚言將其「斬首示眾即刻啟程」。警方循線查獲發文的網友，發現竟是曾獲金曲...

請求國償遭拒…嘉市路樹斷枝砸傷騎士 河川分署遭判賠近6萬元

嘉義張女姓子2024年8月間騎車行經嘉義市後湖工業街時遭路樹斷枝砸傷，張女向管理機關求償遭拒，因而提告；嘉義地院審理，公...

檢察官林渝鈞放高利貸收押 基檢發聲明「違法亂紀絕不容忍」

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，涉犯重利、恐嚇及洗錢罪嫌，昨遭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。