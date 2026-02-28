5000元買到台大法學博士、警大學歷！6軍人買假畢業證書遭起訴

朱姓女子以販賣偽造的學歷牟利，其在蝦皮開設賣場依買家需求「客製化」，並下載多間公、私立大專院校畢業證書，填上買家姓名後製成以5000元售出，包括台大法學博士、中央警察大學都被仿冒，9名買家中有6名軍人，竟拿假學歷交付軍方，檢方依偽造文書一共起訴10人。

檢調方查，朱女2024年7月上網下載台大、警大及多間公、私立大專院校及高中的畢業證書檔案及大印，依照購買人提供的姓名填入基本資料，在假以翁姓女子名義，偽造多間學校補發的畢業證書，透過蝦提帳號出售。

其中張姓男子花5000元，就買到偽造的台大法律學博士學位，陳姓男子則花錢買偽造的逢甲大學光電科學與工程學系碩士學位，並提交記憶體大廠美光公司行使，損害對方人事部門資料正確性。

檢調也發現，還有2名林姓、2名王姓及陳姓男子，及沈姓女子等6人，同樣各花5000元上網向朱女下訂單，各自買到不同大專院校、高中職畢業證書，其中陳男購買偽造的中央警察大學行政警察學系畢業證書。

檢調查出，這6名男女均從事軍職，持假學歷交付陸軍第六、第十軍團，造成軍方對所屬人員兵籍教育資料管理正確性損害；另名張姓女子僅買假學歷但未行使。

全案經調查局搜索朱女，查扣偽造工具、存摺及部分購買的的偽造畢業證書等證物；檢方訊時，朱女坦承以偽造、販賣學歷證書方式牟利，其餘買家也自白，並有蝦皮下訂資料、對話紀錄可佐。

檢方偵結依從重依偽造公印文罪嫌起訴朱女，並請法院審酌，朱以販售偽造學歷予他人牟利，此舉削弱社會對教育體系基礎信任，稀釋學歷憑證的基本價值，使誠實的人失去正當競爭機會可能性，更影響各專業領域能力判定、教育體系公信力及社會階層流動公平性，請求從重量刑。