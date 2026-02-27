快訊

川普關稅被判無效…調查點名美元將淪大輸家 贏家可能是它

北市醫美診所槍擊案…槍手曾有殺人未遂前科 遭裁准羈押禁見

中央社／ 台北27日電

北檢偵辦北市醫美診所負責人槍傷案，今天聲押禁見槍手林姓男子。台北地院晚間認定林男犯罪嫌疑重大、涉重罪、疑共犯未到案等，裁准羈押禁見。

台北地院表示，林男所涉罪嫌包含重罪，且犯罪情節重大，嚴重影響社會治安，關於本案的參與者、槍彈來源、動機、過程、細節等，尚有諸多疑點仍待檢察官進一步調查釐清，而且現仍有可能的共犯未到案。

北院表示，為兼顧國家刑事司法權有效行使，本件仍在偵查階段，除羈押外，並無其他對林男人身自由侵害較小的手段，以確保林男不會逃亡、滅證、勾串、反覆實行犯罪，而有羈押必要，因此裁定羈押並禁止接見、通信。

台北市大安區仁愛路四段某間醫美診所於21日發生槍擊案，造成蕭姓負責人右小腿中彈受傷，槍手犯案後逃逸，引發各界關注。

台北市警察局刑事警察大隊昨天舉行破案記者會對外說明，槍手23歲林姓男子為竹聯幫仁堂成員，曾有殺人未遂前科，在犯案前後變裝11次且南下逃逸，警方調閱逾5000支監視器和出動800警力，昨晨在嘉義阿里山將林男拘提到案並逮捕6名共犯。

台北地檢署檢察官複訊後，今天清晨對林姓槍手聲押禁見，4名被告各以新台幣15萬元或30萬元交保，並限制出境出海，施以電子監控；另2人請回。

台北地院晚間認定林男犯罪嫌疑重大、涉重罪、疑共犯未到案等，裁准羈押禁見。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影
台北地院晚間認定林男犯罪嫌疑重大、涉重罪、疑共犯未到案等，裁准羈押禁見。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影

北市 警察 醫美

延伸閱讀

北市醫美診所槍擊 明仁會槍手犯案動機曝 北檢聲押禁見

台北市醫美診所槍擊…竹聯明仁會槍手落網 移送北檢畫面曝光

醫美診所槍手逃亡700公里逮捕到案 送北檢複訊

北市醫美診所槍擊案槍手11次變裝 攜名牌球鞋逃亡超過700公里

相關新聞

北市醫美診所槍擊案…槍手曾有殺人未遂前科 遭裁准羈押禁見

北檢偵辦北市某醫美診所負責人槍傷案，今天聲押禁見槍手林姓男子。台北地院晚間認定林男犯罪嫌疑重大、涉重罪、疑共犯未到案等，...

彰化男中醫被抓包無照把脈問診還開藥 判8月獲緩刑

李姓男子在彰化縣員林市開設中藥行，未領得中醫師證書卻替民眾把脈看診及治療，彰化地院依違反醫師法，處有期徒刑8月，緩刑3年...

恐嚇斬首江啟臣…金曲獎得主趙俊傑遭判刑 辯挺大罷免大成功

立法院副院長江啟臣去年7月遭人在臉書社團發文恐嚇，揚言將其「斬首示眾即刻啟程」。警方循線查獲發文的網友，發現竟是曾獲金曲...

請求國償遭拒…嘉市路樹斷枝砸傷騎士 河川分署遭判賠近6萬元

嘉義張女姓子2024年8月間騎車行經嘉義市後湖工業街時遭路樹斷枝砸傷，張女向管理機關求償遭拒，因而提告；嘉義地院審理，公...

檢察官林渝鈞放高利貸收押 基檢發聲明「違法亂紀絕不容忍」

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，涉犯重利、恐嚇及洗錢罪嫌，昨遭...

影／北市男闖紅燈後…突衝入誠品南西店還襲警 法院裁罰2千元

30歲蔡姓男子去年底在台北捷運中山站出口前的南京西路要過馬路，卻闖紅燈，還停在分隔島旁「一動也不動」，站崗員警見狀，要求...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。