北市醫美診所槍擊案…槍手曾有殺人未遂前科 遭裁准羈押禁見

北檢偵辦北市某醫美診所負責人槍傷案，今天聲押禁見槍手林姓男子。台北地院晚間認定林男犯罪嫌疑重大、涉重罪、疑共犯未到案等，裁准羈押禁見。

台北地院表示，林男所涉罪嫌包含重罪，且犯罪情節重大，嚴重影響社會治安，關於本案的參與者、槍彈來源、動機、過程、細節等，尚有諸多疑點仍待檢察官進一步調查釐清，而且現仍有可能的共犯未到案。

北院表示，為兼顧國家刑事司法權有效行使，本件仍在偵查階段，除羈押外，並無其他對林男人身自由侵害較小的手段，以確保林男不會逃亡、滅證、勾串、反覆實行犯罪，而有羈押必要，因此裁定羈押並禁止接見、通信。

台北市大安區仁愛路四段某間醫美診所於21日發生槍擊案，造成蕭姓負責人右小腿中彈受傷，槍手犯案後逃逸，引發各界關注。

台北市警察局刑事警察大隊昨天舉行破案記者會對外說明，槍手23歲林姓男子為竹聯幫仁堂成員，曾有殺人未遂前科，在犯案前後變裝11次且南下逃逸，警方調閱逾5000支監視器和出動800警力，昨晨在嘉義阿里山將林男拘提到案並逮捕6名共犯。

台北地檢署檢察官複訊後，今天清晨對林姓槍手聲押禁見，4名被告各以新台幣15萬元或30萬元交保，並限制出境出海，施以電子監控；另2人請回。