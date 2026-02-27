快訊

川普關稅被判無效…調查點名美元將淪大輸家 贏家可能是它

彰化男中醫被抓包無照把脈問診還開藥 判8月獲緩刑

中央社／ 彰化27日電

李姓男子在彰化縣員林市開設中藥行，未領得中醫師證書卻替民眾把脈看診及治療，彰化地院依違反醫師法，處有期徒刑8月，緩刑3年，並須向公庫支付10萬元，可上訴。

根據台灣彰化地方檢察署起訴書，未取得合法中醫師資格的李姓男子從民國111年起，在其開設的中藥行詢問病患症狀後把脈問診，從事診療醫療業務行為。

期間有民眾因腦部開刀數次前往看診，李姓男子詢問病患病況，把脈問診、解釋患者身體狀況，並問是否排斥中藥，要開立藥方給患者使用。彰化縣衛生局接獲檢舉前往稽查，中藥行內還被搜出針灸針。

彰化地方法院依犯醫師法非法執行醫療業務罪，處李姓男子8月刑期，考量其犯後已坦承犯行，經偵審教訓，自當知所警惕，相信其無再犯之虞，宣告緩刑3年，並向公庫支付新台幣10萬元。全案可上訴。

李姓男子在彰化縣員林市開設中藥行，未領得中醫師證書卻替民眾把脈看診及治療，彰化地院依違反醫師法，處有期徒刑8月，緩刑3年，並須向公庫支付10萬元，可上訴。圖／AI生成
李姓男子在彰化縣員林市開設中藥行，未領得中醫師證書卻替民眾把脈看診及治療，彰化地院依違反醫師法，處有期徒刑8月，緩刑3年，並須向公庫支付10萬元，可上訴。圖／AI生成

醫師 中藥 中醫 衛生局

延伸閱讀

彰化永靖慶元宵 星光音樂會今登場「捐發票還可摸彩」

影／228連假首日 國道三號彰化段車潮湧入

台76線彰化埔心段3車事故 3駕駛受傷送醫

彰化北斗民宅神明廳竄火苗 8旬老翁嗆傷送醫

相關新聞

北市醫美診所槍擊案…槍手曾有殺人未遂前科 遭裁准羈押禁見

北檢偵辦北市某醫美診所負責人槍傷案，今天聲押禁見槍手林姓男子。台北地院晚間認定林男犯罪嫌疑重大、涉重罪、疑共犯未到案等，...

彰化男中醫被抓包無照把脈問診還開藥 判8月獲緩刑

李姓男子在彰化縣員林市開設中藥行，未領得中醫師證書卻替民眾把脈看診及治療，彰化地院依違反醫師法，處有期徒刑8月，緩刑3年...

恐嚇斬首江啟臣…金曲獎得主趙俊傑遭判刑 辯挺大罷免大成功

立法院副院長江啟臣去年7月遭人在臉書社團發文恐嚇，揚言將其「斬首示眾即刻啟程」。警方循線查獲發文的網友，發現竟是曾獲金曲...

請求國償遭拒…嘉市路樹斷枝砸傷騎士 河川分署遭判賠近6萬元

嘉義張女姓子2024年8月間騎車行經嘉義市後湖工業街時遭路樹斷枝砸傷，張女向管理機關求償遭拒，因而提告；嘉義地院審理，公...

檢察官林渝鈞放高利貸收押 基檢發聲明「違法亂紀絕不容忍」

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，涉犯重利、恐嚇及洗錢罪嫌，昨遭...

影／北市男闖紅燈後…突衝入誠品南西店還襲警 法院裁罰2千元

30歲蔡姓男子去年底在台北捷運中山站出口前的南京西路要過馬路，卻闖紅燈，還停在分隔島旁「一動也不動」，站崗員警見狀，要求...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。