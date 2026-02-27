彰化男中醫被抓包無照把脈問診還開藥 判8月獲緩刑

李姓男子在彰化縣員林市開設中藥行，未領得中醫師證書卻替民眾把脈看診及治療，彰化地院依違反醫師法，處有期徒刑8月，緩刑3年，並須向公庫支付10萬元，可上訴。

根據台灣彰化地方檢察署起訴書，未取得合法中醫師資格的李姓男子從民國111年起，在其開設的中藥行詢問病患症狀後把脈問診，從事診療醫療業務行為。

期間有民眾因腦部開刀數次前往看診，李姓男子詢問病患病況，把脈問診、解釋患者身體狀況，並問是否排斥中藥，要開立藥方給患者使用。彰化縣衛生局接獲檢舉前往稽查，中藥行內還被搜出針灸針。