恐嚇斬首江啟臣…金曲獎得主趙俊傑遭判刑 辯挺大罷免大成功

立法院副院長江啟臣去年7月遭人在臉書社團發文恐嚇，揚言將其「斬首示眾即刻啟程」。警方循線查獲發文的網友，發現竟是曾獲金曲獎最佳作詞獎的作詞人趙俊傑，不過趙矢口否認恐嚇，辯稱自己是為挺「大罷免大成功」，用音樂創作造勢而引用「包青天狗頭鍘」劇情，但法官不採信，仍判他拘役40天，並沒收他作案的手機。

判決書指出，去年7月2日晚間，趙俊傑利用手機在臉書公開社團「蔡丁貴教授自由台灣黨後援會」貼文，寫下「江啟臣斬首示眾即將即刻啟程、好膽麥走」等激烈言詞，江啟臣辦公室發現後，江啟臣本人深感人身安全受威脅，遂向刑事警察局報案提告。

趙男遭逮後，坦承用手機發文，但堅稱自己沒有恐嚇意圖，他辯稱，當時正值「大罷免」期間，他是以音樂創作的形式表達支持罷免的立場，至於文中的「斬首示眾」，只是引用電視劇包青天中「狗頭鍘」砍人頭的劇情意象，期盼立法院能罷免成功。

江啟臣具狀向法官表示，自己身為立委與立院副院長，經常需出席各式公開活動，面對不特定群眾且現場出入自由，防不勝防，然對方揚言將他「斬首示眾」，已嚴重造成他心理上的畏怖與不安，更倍增日常執行公務的壓力。

法官審理後指出，無論從字面文義或社會通念來看，「斬首示眾」都帶有強烈的恫嚇與警示意味，針對趙男主張的言論自由，法官更在判決中回應，強調公眾人物就公共議題雖應容許較寬廣的評述空間，但生命、身體、自由等基本權利，不應全然退守或不受保護。

法官進一步查明，趙男自陳從事音樂文創事業，身為專業作詞人，對文字的鋪排運用理應十分嫻熟，趙男明知「斬首示眾」可能煽動仇恨與對立，卻仍執意公開張貼，顯見有恐嚇危害安全之故意。

加上趙俊傑過往有酒駕、傷害及公然侮辱等前科，且犯後未與被害人達成和解，同時現在仍有多項犯罪經起訴、聲請簡易判決處刑或偵辦中，法官因此認為他素行難認良好，不採信他的辯詞，依犯恐嚇危害安全罪，判處拘役40天。