請求國償遭拒…嘉市路樹斷枝砸傷騎士 河川分署遭判賠近6萬元

嘉義張女姓子2024年8月間騎車行經嘉義市後湖工業街時遭路樹斷枝砸傷，張女向管理機關求償遭拒，因而提告；嘉義地院審理，公共設施管理採無過失責任，只要客觀上有安全缺失，即須負責。負責管理路樹的水利署第五河川分署應負國家賠償責任，判賠5萬9575元。可上訴。

判決指出，張女於2024年8月13日晚間騎機車行經嘉義市後湖里工業街時，突遭路樹斷枝掉落砸中，造成左前臂、手指及雙膝等多處擦挫傷，機車也受損。事後向主管機關請求國家賠償遭拒，提起訴訟。

法院審酌，涉案路樹屬第五河川分署管理維護，屬公共設施範疇。依國家賠償法規定，公共設施設置或管理有欠缺，致人民生命、身體或財產受損害，國家應負賠償責任，且採無過失責任主義，不以管理機關有故意或過失為必要。

第五河川分署主張，事發前都有定期巡查，事發前一周也沒有無異狀，已善盡管理責任；另稱不排除遭其他車輛撞擊導致斷枝。不過法院認為，是否有巡查並非判斷唯一標準，從選樹、種植環境到後續養護，都屬管理一環。本案未能證明屬天災或第三人行為所致，仍應負賠償責任。