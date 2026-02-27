請求國償遭拒…嘉市路樹斷枝砸傷騎士 河川分署遭判賠近6萬元
嘉義張女姓子2024年8月間騎車行經嘉義市後湖工業街時遭路樹斷枝砸傷，張女向管理機關求償遭拒，因而提告；嘉義地院審理，公共設施管理採無過失責任，只要客觀上有安全缺失，即須負責。負責管理路樹的水利署第五河川分署應負國家賠償責任，判賠5萬9575元。可上訴。
判決指出，張女於2024年8月13日晚間騎機車行經嘉義市後湖里工業街時，突遭路樹斷枝掉落砸中，造成左前臂、手指及雙膝等多處擦挫傷，機車也受損。事後向主管機關請求國家賠償遭拒，提起訴訟。
法院審酌，涉案路樹屬第五河川分署管理維護，屬公共設施範疇。依國家賠償法規定，公共設施設置或管理有欠缺，致人民生命、身體或財產受損害，國家應負賠償責任，且採無過失責任主義，不以管理機關有故意或過失為必要。
第五河川分署主張，事發前都有定期巡查，事發前一周也沒有無異狀，已善盡管理責任；另稱不排除遭其他車輛撞擊導致斷枝。不過法院認為，是否有巡查並非判斷唯一標準，從選樹、種植環境到後續養護，都屬管理一環。本案未能證明屬天災或第三人行為所致，仍應負賠償責任。
賠償金額部分，醫療費5375元、機車及安全帽財損4200元，另衡酌傷勢與精神痛苦，酌定精神慰撫金5萬元，合計5萬9575元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。