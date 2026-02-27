檢察官林渝鈞放高利貸收押 基檢發聲明「違法亂紀絕不容忍」

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，涉犯重利、恐嚇及洗錢罪嫌，昨遭收押禁見。基隆地檢署今天發聲明表示，對於林涉案深感痛心與遺憾，對於違法亂紀行為，絕不容忍，更不護短，務必追查到底。

林渝鈞被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物等罪，檢方昨凌晨聲押。基隆地院法官考量林全盤否認且刪除手機內對話紀錄，認為有湮滅證據、勾串共犯之虞，犯案情節重大，昨下午裁定收押禁見。

基隆地檢署今天聲明指出，林鈞渝已請辭，全案源於基檢去年底主動發覺林員行徑異常、疑似涉有不當借貸情事，主動分案調查，待掌握相關證據後，25日指揮法務部廉政署北部地區調查組、調查局北部機動工作站對相關人住居所、辦公處所進行搜索，認林涉犯重利、恐嚇及洗錢罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押並禁見獲准。

地檢署說，司法機關肩負維護社會公平正義之重責大任，檢察官更應以最高標準自我要求、恪遵法紀。對於林員涉案深感痛心與遺憾，對於違法亂紀行為絕不容忍，更不護短，務必追查到底，以維官箴，守護司法的公信力，回應各界期待。