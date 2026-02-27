快訊

影／北市男闖紅燈後…突衝入誠品南西店還襲警 法院裁罰2千元

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

30歲蔡姓男子去年底在台北捷運中山站出口前的南京西路要過馬路，卻闖紅燈，還停在分隔島旁「一動也不動」，站崗員警見狀，要求快速通過避免危險，他突然奔跑衝進誠品南西店，員警喝斥攔下，他不從還推擠警察，遭上銬帶回派出所管束。台北法院審理，蔡男在員警依法執勤時以不當行為相加，但尚未達強暴或侮辱程度，依社會秩序維護法裁罰2000元。

裁定書指出，2025年12月27日晚上8點36分許，中山警方在南京西路、誠品生活南西店外執行守望勤務，發現蔡男在紅燈時停留在行人穿越道附近，為避免危險上前引導他往路邊移動。

孰料蔡男被引導至路邊後，突然拔腿奔跑進入百貨公司，員警追上攔查並喝令停下，蔡男拒不配合，雙方隨即發生拉扯，過程中蔡男試圖甩開員警控制，情緒失控不斷反抗和拉扯，釀員警左手食指腫脹。

警方見蔡男情緒激動，且現場人潮密集，為避免危及民眾安全，當場壓制並帶回派出所查證身分；警方後續未在蔡男身上查獲違禁物品，但認定他的行為已影響公共秩序，依社維法函送裁處。

法院勘驗警方密錄器畫面認定，員警先行引導蔡男離開危險區域，並多次要求停下，但蔡男持續逃避盤查並與員警拉扯、推擠。

法院認為，蔡男行為已屬對執行公務員警的不當行為，但尚未達強暴、脅迫或侮辱程度，審酌違規情節及個人狀況，依社維法第85條第1款裁罰2000元。

蔡姓男子去年底闖紅燈過馬路卻停在馬路中央，員警勸說「儘速通過」，他卻高速奔入誠品南西店，期間因推擠警察遭壓制。記者翁至成／翻攝
蔡姓男子去年底闖紅燈過馬路卻停在馬路中央，員警勸說「儘速通過」，他卻高速奔入誠品南西店，期間因推擠警察遭壓制。記者翁至成／翻攝

闖紅燈 台北捷運

