台中外送員當街下跪求饒 網友倒一面挺警：情勒？

42歲陳姓外送員昨天傍晚在台中市太平區樹孝路送餐途中，因跨越雙黃線被警方攔下開單，當街跪求員警網開一面。有網友拍下過程，網上PO文「缺業績結果這樣….欺負外送員？」結果引發熱議，其他網友留言一面倒支持警方做法，「違規下跪情勒，為難警察？ 」、「如果為了送單而闖紅燈撞死你家人，你還會幫他求情嗎？」

據了解，當時陳男騎機車，由全聯前方跨越雙黃線被警方攔下，陳男情緒激動突然跪地求情「能不能不要開單？」員警則多次告知相關權益，請他「冷靜一點」，並說「違規就是違規。」陳男隨後平復情緒，簽收舉發單離去。

太平警分局新平派出所所長陳信宇說明，昨天下午5時許，新平派出所員警在內樹孝路執行交通稽查勤務，見一男外送員騎機車違規跨越雙黃線，因此前示意攔停，並依違反道路交通管理處罰條例45條1項3款告發，可處900元罰鍰。當時，42歲陳姓外送員忽然情緒激動下跪，員警見狀告知相關權益並請其冷靜情緒，隨後情緒穩定後簽收舉發單離去。

陳信宇指出，樹孝商圈沿線為交通違規與民眾檢舉熱點，常見跨越雙黃線、違規停車等情形，為警方取締重點路段，呼籲民眾勿違規停車，並應遵守標誌、號誌規定，以維護用路人安全。