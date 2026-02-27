被冒名詐財又被恐嚇取財 運彩公會理事長何昱奇提告

台中市楊姓女理專被控冒用中華民國運彩公會理事長何昱奇名義對外招攬投資開設彩券行，導致有30多人受騙，金額達5千萬元，去年底被檢察官依違反銀行法、詐欺、偽造文書等罪起訴，目前案件審理中。但最近又有人自稱要替楊姓女理專討公道找上他，表示不滿他循司法途徑處理此事，向他恐嚇兩千萬元。對此，他不堪其擾，為保護自己和家人，也為免進一步影響公會形象和運作，上午表示已委託律師依法追訴、絕不寬貸。

據了解，楊姓女理專是何昱奇妻子的學姐，知道何是運彩公會理事長，被控盜刻何與彩券行的大小印章，並一人分飾二角、偽造契約書，用來取信被害人，邀他人參與彩券行投資，先後有約30多人受騙，金額約5千萬元。何昱奇為免自己名譽受損和影響運彩公會運作，主動向調查局台中市調查站舉發並提告。

何昱奇說，他原以為此事已進入司法程序，一切循法律途徑解決即可，但近日卻接連遭到自稱要替楊姓女理專討公道的人士騷擾，並將林姓和馬姓兩位他的前員工與楊姓女理專個人的糾紛，惡意操作為「理事長背後遙控」，並向他恐嚇兩千萬元，為此他不得不再次出面，讓全案攤在陽光下。

何昱奇上午也在臉書公開此事，表示近期所有威脅放話、爆料媒體操作及影射施壓，其目的昭然若揭—恐嚇取財。他嚴正聲明：

一、全面拒絕施壓：任何試圖以「爆料」作為施壓工具、企圖影響輿論的行為，我全面拒絕，絕不妥協。

二、零容忍威脅：對於任何形式的威脅、恐嚇或不法交換條件，我採取零容忍態度，雙方已無協商空間。

三、完整蒐證完畢：所有相關對話、錄音、截圖及恐嚇時間軸，本人已完成完整保全。這不是口頭警告，而是法律程序的基礎。