零件折舊差很大！車尾被追撞花8萬修車 法官僅判賠4萬2

陳男去年2月間駕駛車輛行經新竹地區，因未保持安全距離，追撞前方由趙男駕駛的車輛，造成對方車尾受損。事後產險公司先行賠付趙男8萬餘元維修費，並向陳男代位求償。新竹地院審理後，考量車輛零件折舊，判處陳男須賠償4萬2811元。

判決書指出，去年2月21日，趙男隨著前方車流走走停停，不料才剛停下沒幾秒，陳男車輛就直接從後方衝撞上來。趙男事後維修費用共8萬4958元，包含零件4萬6830元、工資2萬170元及烤漆1萬7958元。產險公司依保險契約理賠，再轉向陳男代位求償。

陳男辯稱，是趙男突然緊急煞車，才導致他反應不及撞上去，且認為車禍損壞情況應該沒那麼嚴重，質疑維修費用過高。法官調閱警詢紀錄發現，陳男在案發第一時間曾自承「煞車不及追撞對方」，且現場並無證據顯示趙男有異常急煞的狀況，認定陳男應負全部過失責任。

針對維修費用爭議，新竹地院審理後認為，對照警方提供的現場照片與維修估價單，受損部位確實集中在車尾，維修項目均屬必要。不過受損車輛於2017年4月出廠，至事故發生時已使用超過5年，依法規定，以新品換舊品時，更換的零件部分必須計算折舊。