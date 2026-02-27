聽新聞
0:00 / 0:00
零件折舊差很大！車尾被追撞花8萬修車 法官僅判賠4萬2
陳男去年2月間駕駛車輛行經新竹地區，因未保持安全距離，追撞前方由趙男駕駛的車輛，造成對方車尾受損。事後產險公司先行賠付趙男8萬餘元維修費，並向陳男代位求償。新竹地院審理後，考量車輛零件折舊，判處陳男須賠償4萬2811元。
判決書指出，去年2月21日，趙男隨著前方車流走走停停，不料才剛停下沒幾秒，陳男車輛就直接從後方衝撞上來。趙男事後維修費用共8萬4958元，包含零件4萬6830元、工資2萬170元及烤漆1萬7958元。產險公司依保險契約理賠，再轉向陳男代位求償。
陳男辯稱，是趙男突然緊急煞車，才導致他反應不及撞上去，且認為車禍損壞情況應該沒那麼嚴重，質疑維修費用過高。法官調閱警詢紀錄發現，陳男在案發第一時間曾自承「煞車不及追撞對方」，且現場並無證據顯示趙男有異常急煞的狀況，認定陳男應負全部過失責任。
針對維修費用爭議，新竹地院審理後認為，對照警方提供的現場照片與維修估價單，受損部位確實集中在車尾，維修項目均屬必要。不過受損車輛於2017年4月出廠，至事故發生時已使用超過5年，依法規定，以新品換舊品時，更換的零件部分必須計算折舊。
法官依據行政院公布之固定資產耐用年數表，自用小客車耐用年數為5年，採定率遞減法計算後，零件費用折舊後僅剩4683元，再加上工資與烤漆費用。最終判決陳男應給付產險公司4萬2811元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。