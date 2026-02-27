女半夜狂叩110罵警「畜生」...還想陳其邁給公道 判拘役50天

高雄市一名林姓女子接連於凌晨時分連續撥打110報案專線，對接線員警飆罵「畜生」、「沒帶頭腦來上班」，儘管員警在電話中還試圖安撫她，但林女仍不罷休狂罵，遭依妨害公務員執行公權力起訴，沒想到林女甚至希望傳喚高雄市長陳其邁、內政部長等人出庭替她主持公道，但她仍遭法官判刑拘役50天。

判決書指出，林姓女子前年8月6日凌晨2時至4時許，密集撥打110報案專線，面對員警詢問是否需要報案，林女不僅拒絕說明，更不斷以貶損人格之詞彙辱罵值勤的簡姓、吳姓及陳姓員警。

110通話錄音紀錄顯示，林女多次嗆聲「你是跟剛剛那個警員一樣沒帶頭腦來上班嗎」、「你是畜生嗎」，甚至口出「你的父母是只會相幹，都沒教你怎麼做人嗎」等不堪字眼，但警員在電話中仍試圖展現溫暖，嘗試安撫林女，不斷對林女表示「遇到什麼事情、困難，大家可以幫妳」但林女不領情，仍持續髒話輸出。

由於林女行為已妨害公務員執行公權力，遭高雄地檢署提起公訴，一審遭依犯侮辱公務員罪，處拘役50天。沒想到林女不服，立即提起上訴，還在上訴狀中請求陳其邁替她主持公道，向法官要求傳喚警政署長、高雄市長、內政部長等人出庭作證。

二審時，林女矢口否認有妨害公務犯意，辯稱自己是「責備」而非「辱罵」。她大吐苦水，強調自己長期失業、沒有正常收入、申請低收入戶未果，加上過去種種陳情案件皆未獲滿意答覆，認為公務員怠忽職守、欺負民眾，自己是在伸張正義，更反控員警「設計陷害」。

二審高雄地院法官審理後指出，警方已多次明確告知林女無故撥打110違反社會秩序維護法，並播放語音宣告制止，更展現極大耐心詢問其是否遇到困難，然而林女不僅置之不理，反而持續占線謾罵，此舉客觀上已嚴重拖延、干擾110報案專線的運作效率。