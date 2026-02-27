婦產狼醫偷拍病患私密照引發恐慌 桃衛生局聯繫不上院方管理層
桃園某大型連鎖婦產科羅姓醫師涉嫌收藏分享兒少性影像，還利用看診機會偷拍女童及少女私密照，昨天被新北地檢署依兒少性剝削防制條例起訴。消息引發廣大婦女及家長恐慌，雖醫院方面以連假休假為由暫無回應，但桃園市衛生局今表示「要查」，同時將透過不定期稽查維護病患隱私及安全。
檢警查出，羅男2020年起陸續加入「蘿莉」、「幼女」和「幼齒」等主題的網路兒少性影像群組，有傳送、分享相關影像紀錄。他還涉嫌利用替病患看診機會，偷拍女童及少女私密處照片，雖然絕大多數未拍到臉，但初估至少百人受害。
消息一出，桃園廣大婦女擔憂自己被偷拍，許多上千人的育兒群組也在討論此事，大家都怕妻子或女兒受害。曾經給羅男看診過的網友說他講話直接，讓人不舒服，隨即有人附和有類似經驗，事件讓她整晚睡不好，另有網友指該醫療機構非第一次爆發類似案件，提醒其他人注意。
記者今天致電該機構桃園園區，總機表示連假期間公關部門休息，暫無法回應此事，而桃園市衛生局嘗試聯繫院方，目前也未與與院方管理階層建立溝通管道。
衛生局表示，羅男的司法案件尚未確定，依程序及規定，無法對醫師或醫院做任何處分。但事關廣大婦女隱私安全，會持續聯絡院方，要求加強內控機制，衛生局未來也會將機構列為重點對象，加強宣導與不定期稽查。
