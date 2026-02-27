自撞翻車酒測0.30 台東女一句話「回飯店飲酒紓壓」翻盤判無罪

台東魏姓女子凌晨獨自開車上路，不慎自撞翻覆，魏女自行脫困離去。警方後續追查身分，通知她到案說明，案發8小後酒測，測得吐氣酒精濃度每公升0.30毫克，超過法定標準，依公共危險罪嫌函送偵辦。不過，女子稱「回飯店才喝」，檢方採信，予以不起訴處分。

不起訴書指出，魏女於去年11月19日凌晨3時55分許，駕駛自用小客車行經台11線北向140.1公里處時，於彎道路段不慎自撞路邊交通標誌後衝出道路翻覆。事故發生後，魏女未留在現場等候警方處理而自行離去。警方後續追查身分，通知她到案說明。

警方於當天中午12時21分對魏女進行酒測，測得吐氣酒精濃度每公升0.30毫克，超過法定標準0.25毫克，依公共危險罪嫌函送台東地檢署偵辦。

檢方偵查時，魏女坦承確有發生車禍，且酒測數值達標，但否認酒後駕車。她辯稱，自己在車禍前並未飲酒，事故發生後情緒崩潰在路旁哭泣，途中遇到一名駕駛貨車經過的謝姓男子。對方見狀主動停車關心，並將她載往台東火車站。

她到站後自行打電話報警，警方隨後將她送回市區入住的飯店休息。她表示，「是回到飯店後才飲酒紓壓，之後才接獲通知前往派出所接受酒測」。

檢方查證，謝姓男子於警詢時證稱，當天凌晨確實在台11線沿線載到一名在路旁哭泣的女子前往台東火車站，且從上車到下車過程中，未聞到對方身上有酒氣，對方僅提及與男友發生爭執。該證詞與魏女說法大致相符。

檢方指出，魏女是在事故發生約8小時後才接受酒測，無法排除其於肇事後飲酒之可能。再者，警方當時未製作駕駛行為觀察紀錄表，亦無其他積極證據證明她在駕車當時已達「不能安全駕駛」程度。僅憑事後酒測數值與發生車禍結果，尚不足以推論其在肇事當下即屬酒駕。

此外，檢方認為，交通事故成因多元，可能涉及車速控制、過彎操作或注意力等因素，不能僅因發生翻車事故，即推定與飲酒有因果關係。綜合全案證據，尚難證明魏女於駕車時已飲酒並達不能安全駕駛狀態，罪嫌不足，依法不起訴。

