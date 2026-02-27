快訊

高雄好市多工地傳工安意外！2工人地下室施工 疑吸沼氣不適急送醫

台中榮總助理性擾女病患 手肘碰胸還故意問「這裡有人碰厚」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中榮民總醫院精神部梁姓行政助理帶女患者到儲藏室時，趁機用手肘推擠、觸碰胸部性騷，被監視器錄下他說「這裡有人碰厚」，梁犯後全否認，反控女子有相關症狀、是誤會；法院一、二審勘驗畫面後都不採信其辯詞，依性騷擾罪判梁6月，得易科罰金，全案確定。

檢警調查，梁男協助護理師照顧精神病患，2024年7月18日他假藉要拿東西給1名女患者，引領對方一同進入精神部內儲藏室後，趁拿東西給女子時用手肘推擠、碰觸她胸部性騷。

台中地院一審時，梁辯稱交給女子巧克力的過程中，發現女子手上有新傷痕，講完後自己就用手勢示意她離開，之後就忙他的東西歸位，否認性騷擾。

一審勘驗監視器卻發現，梁右手彎曲上抬至女子胸口處，向女子靠近、推擠，還說「這裡有人碰厚。」並可見梁右腳和女子腳尖緊貼，梁頭部和女子頭部也相當貼近，梁無理由以近距離碰觸女子胸部，不採信梁辯詞。

一審認為，梁不尊重他人身體，趁女子不能抗拒時性騷，事後沒和解、賠償，犯後否認，依性騷擾罪判他6月徒刑，得易科罰金。

梁男不服上訴，仍否認犯罪，辯稱他講「這裡有人碰厚」，是指女子右手腕有傷勢，絕無其他意思，且依女子症狀可能對他有誤解，且女子出院時還有製作感謝卡，內容提及「謝謝班長」是指他，若真心對女子性擾，對方為何還要製作感謝卡答謝？

台中高分院二審再勘驗監視器，同樣認定梁無理由近距離朝女子摸胸；女子母親證稱，梁和女兒有20幾分鐘對話紀錄，因為開擴音，她聽到梁對女兒說猥褻的話，如「我想摸摸妳」、「妳前凸後翹。」

二審綜合判斷後仍不採信梁辯詞，認為他上訴無理由，判處駁回，全案確定。

台中榮總梁姓助理在儲藏室朝女患者觸碰胸部，被依性騷擾罪判刑6月確定。示意圖／ingimage
台中榮總梁姓助理在儲藏室朝女患者觸碰胸部，被依性騷擾罪判刑6月確定。示意圖／ingimage

延伸閱讀

這輩子已害死3條命 殺保全員判無期定讞他聲請再審：非有意殺人

經典賽／鬆口氣？龍恩手肘仍痠腫先休兵 小熊教頭推估只需休2到3天

北市里長遭地方人士性騷 警方今凌晨搜索偵訊並函送北檢偵辦

不只她遇到狼爪！北市里長遭性騷拒隱忍 喊「萬華的女人不是好欺負的」

相關新聞

「黃金署長」收賄千萬判刑55年北檢火速發監 黃季敏落寞上囚車畫面曝

消防署前署長黃季敏利用採購案索賄逾2千萬元，並將贓款匯往境外，另圖利廠商台標公司2億元，換取招待出國旅遊，最高法院昨判決...

涉貪基隆檢察官林渝鈞遭聲押禁見 上午11時30分開羈押庭

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端...

即時短評／檢察官遭聲押 敲響司法圈道德水位下降警鐘

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑如經營地下錢莊，涉不當放貸情事遭聲押。觀諸先前有十多名律師，遭起訴涉嫌成為詐騙集團共犯，也有法官...

馬郁雯獨家報導柯文哲案遭影射陪睡換情報 2網友挨告判拘役

前媒體人馬郁雯報導「柯文哲EXCEL沈慶京1500萬」案件，自稱經營檢調線7年，遭范姓及吳姓男子在臉書留言影射她陪睡換新...

自撞翻車酒測0.30 台東女一句話「回飯店飲酒紓壓」翻盤判無罪

台東魏姓女子凌晨獨自開車上路，不慎自撞翻覆，魏女自行脫困離去。警方後續追查身分，通知她到案說明，案發8小後酒測，測得吐氣...

台中榮總助理性擾女病患 手肘碰胸還故意問「這裡有人碰厚」

台中榮民總醫院精神部梁姓行政助理帶女患者到儲藏室時，趁機用手肘推擠、觸碰胸部性騷，被監視器錄下他說「這裡有人碰厚」，梁犯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。