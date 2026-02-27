台中榮總助理性擾女病患 手肘碰胸還故意問「這裡有人碰厚」

台中榮民總醫院精神部梁姓行政助理帶女患者到儲藏室時，趁機用手肘推擠、觸碰胸部性騷，被監視器錄下他說「這裡有人碰厚」，梁犯後全否認，反控女子有相關症狀、是誤會；法院一、二審勘驗畫面後都不採信其辯詞，依性騷擾罪判梁6月，得易科罰金，全案確定。

檢警調查，梁男協助護理師照顧精神病患，2024年7月18日他假藉要拿東西給1名女患者，引領對方一同進入精神部內儲藏室後，趁拿東西給女子時用手肘推擠、碰觸她胸部性騷。

台中地院一審時，梁辯稱交給女子巧克力的過程中，發現女子手上有新傷痕，講完後自己就用手勢示意她離開，之後就忙他的東西歸位，否認性騷擾。

一審勘驗監視器卻發現，梁右手彎曲上抬至女子胸口處，向女子靠近、推擠，還說「這裡有人碰厚。」並可見梁右腳和女子腳尖緊貼，梁頭部和女子頭部也相當貼近，梁無理由以近距離碰觸女子胸部，不採信梁辯詞。

一審認為，梁不尊重他人身體，趁女子不能抗拒時性騷，事後沒和解、賠償，犯後否認，依性騷擾罪判他6月徒刑，得易科罰金。

梁男不服上訴，仍否認犯罪，辯稱他講「這裡有人碰厚」，是指女子右手腕有傷勢，絕無其他意思，且依女子症狀可能對他有誤解，且女子出院時還有製作感謝卡，內容提及「謝謝班長」是指他，若真心對女子性擾，對方為何還要製作感謝卡答謝？

台中高分院二審再勘驗監視器，同樣認定梁無理由近距離朝女子摸胸；女子母親證稱，梁和女兒有20幾分鐘對話紀錄，因為開擴音，她聽到梁對女兒說猥褻的話，如「我想摸摸妳」、「妳前凸後翹。」