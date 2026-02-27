馬郁雯獨家報導柯文哲案遭影射陪睡換情報 2網友挨告判拘役

前媒體人馬郁雯報導「柯文哲EXCEL沈慶京1500萬」案件，自稱經營檢調線7年，遭范姓及吳姓男子在臉書留言影射她陪睡換新聞，馬女提刑事附帶民事訴訟，吳辯稱留言「肉體」沒有什麼特別意思，台南地院認范、吳均犯散布文字誹謗罪，分處拘役40日、50日，民事仍在審理中。

檢方起訴，范於2024年9月10日，在馬女臉書粉絲專頁發布貼文柯文哲案稱「壓了五天，該上獨家，還是要上菜…」等內容，並有網友陸續留言「...蔡正元說主播陪睡換情報欸，好色喔...」、「精淫了7年！哇好辛苦喔」等內容。

范即以臉書暱稱在貼文下方留言處，張貼「1500？1S？」等語，影射她以1500元為對價方式與他人從事性交易，足以貶損馬女名譽及社會評價。

此外，馬女「…『帳歸帳、錢歸錢，如果確認錢進入到帳戶，勾到金流，是會從圖利變成違背職務收賄，十年起跳…」貼文內容，及另名網友貼文下方留言「所以妳可以分享一下如何經營檢調這條線嗎？七年欸！覺得厲害」等內容。

吳也以暱稱標註該網友並留言「肉體」，影射她以提供性服務方式取得新聞素材，足以貶損馬女名譽及社會評價。

范辯稱「我的意思是1秒鐘就有1500，我是疑問句，只是回應那篇貼文，想問是什麼意思」。吳也說，留言「肉體」沒有什麼特別意思。

台南地院審酌，范、吳2人與馬女素不相識，對於國內矚目司法案件本應持平評論或建言，僅因不滿馬女觀點，即率爾在其公開臉書社群網站粉絲專頁此等散播能力較強管道，公然以相關文字影射其男女交往關係不正當，已足以使一般人對於告訴人名譽、信用與人際關係等形成負面印象及觀感，而貶損告訴人之人格、名譽及社會評價。