快訊

美國開始調查撤銷中國最惠國待遇的影響 可能提高中國關稅

台灣女童澀谷過馬路遭女子撞飛！ 日律師：恐涉攻擊罪「最重2年徒刑」

教學／Google Chrome越用越慢？5個設定「大掃除」讓瀏覽器立刻回春

聽新聞
0:00 / 0:00

馬郁雯獨家報導柯文哲案遭影射陪睡換情報 2網友挨告判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

前媒體人馬郁雯報導「柯文哲EXCEL沈慶京1500萬」案件，自稱經營檢調線7年，遭范姓及吳姓男子在臉書留言影射她陪睡換新聞，馬女提刑事附帶民事訴訟，吳辯稱留言「肉體」沒有什麼特別意思，台南地院認范、吳均犯散布文字誹謗罪，分處拘役40日、50日，民事仍在審理中。

檢方起訴，范於2024年9月10日，在馬女臉書粉絲專頁發布貼文柯文哲案稱「壓了五天，該上獨家，還是要上菜…」等內容，並有網友陸續留言「...蔡正元說主播陪睡換情報欸，好色喔...」、「精淫了7年！哇好辛苦喔」等內容。

范即以臉書暱稱在貼文下方留言處，張貼「1500？1S？」等語，影射她以1500元為對價方式與他人從事性交易，足以貶損馬女名譽及社會評價。

此外，馬女「…『帳歸帳、錢歸錢，如果確認錢進入到帳戶，勾到金流，是會從圖利變成違背職務收賄，十年起跳…」貼文內容，及另名網友貼文下方留言「所以妳可以分享一下如何經營檢調這條線嗎？七年欸！覺得厲害」等內容。

吳也以暱稱標註該網友並留言「肉體」，影射她以提供性服務方式取得新聞素材，足以貶損馬女名譽及社會評價。

范辯稱「我的意思是1秒鐘就有1500，我是疑問句，只是回應那篇貼文，想問是什麼意思」。吳也說，留言「肉體」沒有什麼特別意思。

台南地院審酌，范、吳2人與馬女素不相識，對於國內矚目司法案件本應持平評論或建言，僅因不滿馬女觀點，即率爾在其公開臉書社群網站粉絲專頁此等散播能力較強管道，公然以相關文字影射其男女交往關係不正當，已足以使一般人對於告訴人名譽、信用與人際關係等形成負面印象及觀感，而貶損告訴人之人格、名譽及社會評價。

同時，吳就本件紛爭甚對馬女提出恐嚇取財告訴而徒增其接受調查困擾、范、吳2人於審理時才坦承犯行犯後態度，迄今未與馬女和解獲取原諒等一切情狀，依法量處其刑，並可易科罰金。

前媒體人馬郁雯報導「柯文哲EXCEL沈慶京1500萬」案件遭范、吳2男留言影射，法官認范、吳均犯散布文字誹謗罪，分處拘役40日、50日。本報資料照片
前媒體人馬郁雯報導「柯文哲EXCEL沈慶京1500萬」案件遭范、吳2男留言影射，法官認范、吳均犯散布文字誹謗罪，分處拘役40日、50日。本報資料照片

馬郁雯

延伸閱讀

柯文哲怒嗆「敢講陸配沒參政權」就讓李貞秀下來 內政部回應

柯文哲嗆卓榮泰：敢講陸配外國人無參政權 民眾黨就讓李貞秀下台

影／柯文哲：民進黨若敢明講陸配沒有參政權 我們就讓李貞秀下來

蔣萬安推育兒減工時不減薪 柯文哲提醒：任何政策都要有配套

相關新聞

「黃金署長」收賄千萬判刑55年北檢火速發監 黃季敏落寞上囚車畫面曝

消防署前署長黃季敏利用採購案索賄逾2千萬元，並將贓款匯往境外，另圖利廠商台標公司2億元，換取招待出國旅遊，最高法院昨判決...

涉貪基隆檢察官林渝鈞遭聲押禁見 上午11時30分開羈押庭

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端...

即時短評／檢察官遭聲押 敲響司法圈道德水位下降警鐘

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑如經營地下錢莊，涉不當放貸情事遭聲押。觀諸先前有十多名律師，遭起訴涉嫌成為詐騙集團共犯，也有法官...

馬郁雯獨家報導柯文哲案遭影射陪睡換情報 2網友挨告判拘役

前媒體人馬郁雯報導「柯文哲EXCEL沈慶京1500萬」案件，自稱經營檢調線7年，遭范姓及吳姓男子在臉書留言影射她陪睡換新...

台中榮總助理性擾女病患 手肘碰胸還故意問「這裡有人碰厚」

台中榮民總醫院精神部梁姓行政助理帶女患者到儲藏室時，趁機用手肘推擠、觸碰胸部性騷，被監視器錄下他說「這裡有人碰厚」，梁犯...

外洩台綠祕密 調查官重判2年

調查局台南市調查處調查官林家齊去年調查台鹽綠能公司弊案，涉查詢台綠內部及晁暘公司關係人個人資料及金流等，交給台綠前總經理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。