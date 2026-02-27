「黃金署長」收賄千萬判刑55年 北檢火速發監 黃季敏落寞上囚車畫面曝

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

消防署前署長黃季敏利用採購案索賄逾2千萬元，並將贓款匯往境外，另圖利廠商台標公司2億元，換取招待出國旅遊，最高法院昨判決黃季敏7罪，各7月至14年不等徒刑，累計刑度達55年8月定讞；台北地檢署為防止黃季敏落跑，昨晚緊急指揮調查局前往其住家拘提到案，火速發監執行，黃季敏凌晨落寞上囚車畫面也曝光。

近年包括「鮑魚達人」鍾文智、「百億賭王」林秉文、國寶集團總裁朱國榮等人，均在審理階段或判決確定前棄保潛逃，讓外界批判國家行使刑罰權空洞化，立法院因此於去年修法增訂棄保潛逃罪，法院也會在重大罪犯判刑後祭出限制出境令，檢察機關也會判決確定後，除啟動防逃機制，也會在第一時間將被告傳拘到案發監

黃季敏昨天判刑確定後，火速遭檢方拘提發監，拘提過程由調查局北機站副主任陳永祥親自壓陣，黃季敏上銬帶往地檢署的畫面，提振許多基層檢調人員的士氣。黃季敏凌晨被法警帶上囚車，臉上神情相當凝重，頭髮近全禿的他，已不復當年「黃金署長」的風采。

檢方指出，黃季敏違反貪汙治罪條例收賄、圖利等案件，被最高法院判決駁回其中七罪上訴定讞，刑期合計55年8月。北檢26日收受台灣高等檢察署轉最高檢察署通知後，立即啟動防逃機制，由檢察官簽發拘票，交由調查局北機站前往黃男住處執行拘提，依程序發監執行，落實刑罰權並維護司法正義。

2012年北檢指揮北機站偵辦黃季敏涉貪案，總共發動6波搜索，查扣17塊金磚、11塊金條，重量近20公斤，黃季敏被戲稱為史上最貪「黃金署長」。

黃季敏在「亞航」、「無線電」等採購案收賄1924萬元，被依違背職務收賄、洗錢等罪判刑；另在「遠距無線電通訊系統」等建置案中，圖利台標公司遭判刑。

另外，黃季敏因台標與法商阿爾卡特廠合作，竟以署長名義赴法國考察，一件採購案考察8次，但考察的卻都是知名景點，包括「香坡堡」、「水道橋」、「亞維儂」，檢調認為根本是假藉職權「環遊世界」。

消防署前署長黃季敏（右戴帽者）收賄累計判刑55年定讞，昨晚被調查局北機站火速拘提發監。記者張宏業／攝影
消防署前署長黃季敏（右戴帽者）收賄累計判刑55年定讞，昨晚被調查局北機站火速拘提發監。記者張宏業／攝影
消防署前署長黃季敏（前排中戴口罩者）收賄千萬累計判刑55年定讞，凌晨落寞上囚車發監執行。記者張宏業／攝影
消防署前署長黃季敏（前排中戴口罩者）收賄千萬累計判刑55年定讞，凌晨落寞上囚車發監執行。記者張宏業／攝影

黃季敏 考察 收賄

延伸閱讀

北市醫美診所槍擊 明仁會槍手犯案動機曝 北檢聲押禁見

史上最貪「黃金署長」收賄1千7百萬判刑55年定讞 黃季敏今晚被拘提發監

台北市醫美診所槍擊…竹聯明仁會槍手落網 移送北檢畫面曝光

醫美診所槍手逃亡700公里逮捕到案 送北檢複訊

相關新聞

圖利收賄 「黃金署長」黃季敏判55年8月

消防署前署長黃季敏被控利用採購案索賄逾兩千萬元，圖利廠商台標公司兩億元，換取招待出國，檢方依貪汙治罪條例起訴求處無期徒刑...

涉放高利貸等罪 檢察官林渝鈞收押

基隆地檢署檢察官林渝鈞被控放高利貸，逼高姓包商簽一億元債權約定，涉貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物等罪，基檢昨聲押禁見林，基...

陳尚潔稱無罪 稱剴剴「在耶穌那裡沒病痛」

一歲十月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴涉訪視不實的兒福聯盟社工陳尚潔。台北地方法院昨開...

涉貪基隆檢察官林渝鈞遭聲押禁見 上午11時30分開羈押庭

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端...

即時短評／檢察官遭聲押 敲響司法圈道德水位下降警鐘

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑如經營地下錢莊，涉不當放貸情事遭聲押。觀諸先前有十多名律師，遭起訴涉嫌成為詐騙集團共犯，也有法官...

「黃金署長」收賄千萬判刑55年 北檢火速發監 黃季敏落寞上囚車畫面曝

消防署前署長黃季敏利用採購案索賄逾2千萬元，並將贓款匯往境外，另圖利廠商台標公司2億元，換取招待出國旅遊，最高法院昨判決...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。