「黃金署長」收賄千萬判刑55年 北檢火速發監 黃季敏落寞上囚車畫面曝

消防署前署長黃季敏利用採購案索賄逾2千萬元，並將贓款匯往境外，另圖利廠商台標公司2億元，換取招待出國旅遊，最高法院昨判決黃季敏7罪，各7月至14年不等徒刑，累計刑度達55年8月定讞；台北地檢署為防止黃季敏落跑，昨晚緊急指揮調查局前往其住家拘提到案，火速發監執行，黃季敏凌晨落寞上囚車畫面也曝光。

近年包括「鮑魚達人」鍾文智、「百億賭王」林秉文、國寶集團總裁朱國榮等人，均在審理階段或判決確定前棄保潛逃，讓外界批判國家行使刑罰權空洞化，立法院因此於去年修法增訂棄保潛逃罪，法院也會在重大罪犯判刑後祭出限制出境令，檢察機關也會判決確定後，除啟動防逃機制，也會在第一時間將被告傳拘到案發監

黃季敏昨天判刑確定後，火速遭檢方拘提發監，拘提過程由調查局北機站副主任陳永祥親自壓陣，黃季敏上銬帶往地檢署的畫面，提振許多基層檢調人員的士氣。黃季敏凌晨被法警帶上囚車，臉上神情相當凝重，頭髮近全禿的他，已不復當年「黃金署長」的風采。

檢方指出，黃季敏違反貪汙治罪條例收賄、圖利等案件，被最高法院判決駁回其中七罪上訴定讞，刑期合計55年8月。北檢26日收受台灣高等檢察署轉最高檢察署通知後，立即啟動防逃機制，由檢察官簽發拘票，交由調查局北機站前往黃男住處執行拘提，依程序發監執行，落實刑罰權並維護司法正義。

2012年北檢指揮北機站偵辦黃季敏涉貪案，總共發動6波搜索，查扣17塊金磚、11塊金條，重量近20公斤，黃季敏被戲稱為史上最貪「黃金署長」。

黃季敏在「亞航」、「無線電」等採購案收賄1924萬元，被依違背職務收賄、洗錢等罪判刑；另在「遠距無線電通訊系統」等建置案中，圖利台標公司遭判刑。