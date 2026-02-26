助金牛角名店詐貸1.9億 板信前襄理判6年

台北一○一董事長賈永婕舅媽楊悅如，擔任板信商業銀行信義分行放款部襄理期間，透過投資客蔡明翰牽線，與新北市三峽金牛角麵包名店康喜軒負責人曾淮安共謀詐貸逾一點九億元，新北地方法院昨依違反銀行法背信罪判決楊六年、蔡四年六月、曾三年八月徒刑。

判決指出，曾淮安因金牛角分店擴張太快，亟需資金挹注，透過蔡明翰結識楊悅如，蔡告知曾可透過與楊配合，藉由買賣不動產取得大量融資，並交代下屬，協助曾以十萬元報酬，找店內員工擔任購屋和詐貸人頭。

人頭先由蔡明翰加入名下人頭公司，佯裝為公司的大股東虛增財力，再與有意護航、放水的楊悅如裡應外合，前往分行對保前，相約在附近咖啡店「面授機宜」，由楊指點詳記所偽裝的身分以及如何應對行員詢問，後於銀行授信批覆書上做出不實核貸意見，向板信銀詐貸。

偵審期間，月薪僅二、三萬元的人頭均認罪，獲合議庭減刑輕判。全案經被告還款、法拍不動產受償及強制執行，追回一億七三五六萬元不法所得，最終造成板信銀一八五三萬餘元損失。

檢方依不法所得逾一億元以上，對楊悅如等人求處七年以上重刑，但合議庭將七件、金額二二六二萬至三六○○萬元不等的詐貸案，視為每件是單一犯行，採一罪一罰判決。

永豐銀行北新分行前經理張美蘭涉放貸給裕田集團負責人謝益宏，台北地檢署昨命各一百萬、八十萬元交保，均限制出境出海。

金管會官員表示，緊盯銀行內控措施，調查著重兩大重點，一是銀行內控制度是否有疏失，二是分行及人員執行是否徹底，都會成為懲處銀行的要件；若確認詐貸案為新型態，將送銀行公會檢討，並通報全體銀行提高警覺。