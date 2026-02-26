涉放高利貸等罪 檢察官林渝鈞收押

基隆地檢署檢察官林渝鈞被控放高利貸，逼高姓包商簽一億元債權約定，涉貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物等罪，基檢昨聲押禁見林，基隆地方法院認定他全盤否認且刪除手機對話紀錄，有湮滅證據、勾串共犯之虞，裁定羈押禁見。

基檢前天搜索帶回林渝鈞等十三名被告，命林的蔣姓前妻、密友李姓女工友各以一百萬、六萬元交保，其他人請回；蔣湊不足錢，降保為廿萬元。據了解，檢方懷疑林放款資金可能來自政府單位、地方士紳、友人或警界人士，列下波清查重點，將釐清高姓包商是否確實欠款一億元，或被林利用權勢脅迫簽約定。

基院昨開羈押庭，林否認指控。法官認為林涉任公務員假借職務上之機會故意犯重利、恐嚇罪嫌及另犯洗錢防制法洗錢罪嫌，林自承與告訴人間有高額、高利借貸糾紛，行為明顯違背公務人員廉潔自持原則，依檢方提供證人等證述明確及檢附證據，犯罪嫌疑重大。檢方查出林刪除手機對話紀錄，法官認為尚有其他共犯待追查，裁定羈押禁見。

據調查，林被控利用蔣擔任中間人放高利貸，透過蔣、李帳戶借款，高借貸二二三○萬元，與林相約基檢前廣場交付數十萬至百萬元利息，後來繳不出利息，被逼簽一億元假債務並轉讓股分，去年底向調查局北機站、廉政署檢舉。

檢方將釐清蔣、李僅出借帳戶，或從中媒介抽成擔任白手套。