外洩台綠祕密 調查官重判2年

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

調查局台南市調查處調查官林家齊去年調查台鹽綠能公司弊案，涉查詢台綠內部及晁暘公司關係人個人資料及金流等，交給台綠前總經理黃姓女秘書外流被訴，林坦認犯行，台南地方法院昨依公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪判刑二年，褫奪公權三年；可上訴。

台綠總經理秘書黃姓女子、陳姓男子及肯信餐飲集團董事長郭毓庭犯非公務機關非法處理個人資料、非法利用個人資料罪，分別被判刑五月、四月、四月，均獲緩刑，應各支付公庫八萬、六萬、十萬元。

檢方起訴，林於二○二四年三月十九日起為情蒐另案，取得權限查詢台綠內部及交易關係人非公開個資，製成檔名「待查獵鷹」等文件檔後儲存在個人隨身碟；同年五月，他在台南三井OUTLET提供隨身碟給黃，黃複製該文件檔儲存在與陳共用筆記型電腦；陳同月使用筆電時發現文件檔，以手機翻拍照片，廿九日至郭住所提供文件檔與郭瀏覽，郭再翻拍。

