圖利收賄 「黃金署長」黃季敏判55年8月

消防署前署長黃季敏涉貪，最高法院昨判決七罪定讞，累計刑度五十五年八月，黃昨晚被拘提發監。記者張宏業／攝影

消防署前署長黃季敏被控利用採購案索賄逾兩千萬元，圖利廠商台標公司兩億元，換取招待出國，檢方依貪汙治罪條例起訴求處無期徒刑；最高法院昨判決黃七罪各七月至十四年徒刑，累計刑度五十五年八月，沒收金額一七一六萬元定讞，將由檢方聲請定應執行刑。

為防黃季敏潛逃，調查局北機站昨晚拘提他，移送台北地檢署發監執行。

檢方十四年前偵辦黃涉貪案，搜索查扣十七塊金磚、十一塊金條，重量近廿公斤，黃被戲稱為「黃金署長」。黃被調查時指示消防署前署長、時任副署長陳文龍等人偽造簽文，陳被依偽造公文書罪判刑一年、緩刑兩年。

黃季敏被控在亞航、無線電等採購案收賄，一審認定收受一九二四萬元，二審認定二○六六萬元；黃被控圖利台標公司部分，因台標與法商阿爾卡特廠合作，黃以署長名義赴法國考察，一件採購案考察八次，但卻都是考察知名景點，例如香坡堡、水道橋、亞維儂，法院認為動機和適法性有疑慮。

二審審理期間，黃季敏供稱因證人說謊才致一審判決錯誤，亞航案決策時他不在台灣，但二審不採信。案件上訴最高法院期間，去年黃限制出境、出海期限屆滿，台灣高等法院裁定境管延長八月，並讓黃配戴電子手環監控。

一審判黃季敏十八年徒刑，二審改判十六年，最高法院昨判決七罪定讞，通知檢方啟動防逃機制。至於黃於亞航直升機案分別收賄五十萬及三百萬元、防救災專用衛星通訊系統案圖利台標公司、偽造簽文等四罪部分，最高院認為二審就收賄犯行未具體說明黃違背職務行為為何，有事實不明、理由欠備的違誤，撤銷發回更審。

最高法院指出，黃季敏圖利台標公司部分，二審未詳加調查釐清設備費用請領要件、台標是否符合請領費用資格，及交付消防署使用的建置案相關設備有缺失等瑕疵，究竟屬尚未完工仍不得請領尾款，或僅是瑕疵修補或減少價金請求的問題。

偽造簽文部分，最高法院認為二審就四紙簽文內容是否失真，一方面認為並無不實，另方面又說明與事實有出入，有矛盾之處。