史上最貪「黃金署長」收賄1千7百萬遭判刑55年定讞 黃季敏今晚被拘發監

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

消防署前署長黃季敏利用採購案索賄逾2千萬元，並將贓款匯往境外，另圖利廠商台標公司2億元，換取招待出國，檢方依貪汙罪起訴並求處無期徒刑，一審判黃18年，二審改判黃16年，最高法院今判決黃7罪各7月至14年不等徒刑，累計刑度達55年8月定讞；調查局北機站為防止黃季敏潛逃，今晚緊急拘提到案，稍早移送台北地檢署執行科發監入獄。

檢方指出，黃季敏黃姓違反貪汙治罪條例收賄、圖利等案件，被最高法院判決駁回其中七罪上訴定讞，刑期合計55年8月。北檢今日收受台灣高等檢察署轉最高檢察署通知後，立即啟動防逃機制，由檢察官依法簽發拘票，交調查局北機站調查官前往黃男住處執行拘提，北檢將依程序發監執行，落實刑罰權並維護司法正義。

台北地檢署2012年偵辦黃季敏涉貪，收押後連續發動6波搜索，查扣17塊金磚、11塊金條，重量近20公斤，黃也因此被戲稱為「黃金署長」。黃被調查時還指示時任副署長陳文龍（後接任署長，已退休）等人偽造簽文，陳一審被依偽造公文書罪判刑1年、緩刑2年。

黃季敏被控在「亞航」、「無線電」等採購案收賄1924萬元，被依違背職務收賄、洗錢等罪判刑；另外在「遠距無線電通訊系統」等建置案中，因圖利台標公司遭判刑。

黃季敏被控圖利台標部分，因台標與法商阿爾卡特廠合作，黃季敏竟以署長名義赴法考察，一件採購案考察8次，但考察的卻都是知名景點，例如「香坡堡」、「水道橋」、「亞維儂」，動機和適法性有疑慮。

至於黃季敏於亞航直升機派遣監控系統案收賄50萬元、直升機機動即時視訊傳輸系統案收賄300萬元、防救災專用衛星通訊系統案圖利台標公司、偽造簽文等4罪部分，最高法院認為二審就收賄犯行未具體說明黃違背職務行為為何，有事實不明、理由欠備的違誤，另偽造簽文部分，二審判決則有事實與理由矛盾違誤之處，撤銷發回更審。

消防署前署長黃季敏涉貪判刑55年8月定讞，調查局今晚緊急將他拘提到案，移送北檢發監執行。記者張宏業／攝影
