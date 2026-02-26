皇將科技帳戶突遭圈存扣押逾2,000萬元 公司發澄清聲明

皇將（4744）科技26日例行查詢銀行帳戶時，發現遭法院通知執行圈存扣押逾2,000萬元，原因為前楊姓主管依去年一審判決書向法院聲請假執行。皇將今晚發布澄清聲明，表示公司將依一審判決提供擔保解除假執行，並委託律師提出上訴。

皇將強調，此事件對公司財務及業務無重大影響。

皇將針對今公告對造人楊建夫依據114年12月2日重訊公告之一審判決書，向法院聲請對皇將公司部分假執行，基於維護公司名譽、捍衛全體股東權益，特此嚴正發布澄清。

皇將表示，此事發生原委是該公司於今天例行查詢銀行帳戶時，發現部分銀行存款遭法院通知執行圈存扣押。經確認，是因對造人楊建夫（楊芥夫）先生（時任公司主管），依據114年12月2日重訊公告文書案號112年度重訴字第628號之一審判決結果，向台灣台中地方法院聲請部分假執行。

法院據此通知銀行辦理執行程序，該件執行金額為新台幣2,453萬2,616元，另執行費19萬6,261元。

皇將表示，公司將依一審判決供擔保免為假執行，以解除假執行。本案屬一審判決，尚未確定，公司已依法提起上訴，目前案件法院審理中。

皇將指出，目前公司資金水位充足，財務結構健全，此次圈存金額占公司整體資金比例有限，不影響日常營運資金調度、對外付款、客戶往來及業務推展。整體營運一切正常，對公司財務及業務並無重大影響。

皇將再次強調，本案屬前任管理階層時期的舊案，並未對公司目前營運造成影響。現任經營團隊持續穩健推進研發、製造與全球市場布局，各項業務均按計畫正常進行。

皇將也將秉持誠信治理原則，堅定上訴以捍衛公司名譽，拒絕任何未經依法程序的舊有承諾轉嫁於公司及全體股東，並持續以最高標準維護企業形象與股東權益。