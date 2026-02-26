快訊

鍾文智請託信義分局所長包庇簽到 時任福德所長回覆「OK」遭檢調約談

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導

「鮑魚達人」鍾文智炒作TDR獲利4億7千萬元，累計判刑30年5月定讞，卻在發監前潛逃出境，台北地檢署追查發現，鍾文智2018年被法院交保、諭令前往福德派出所報到時，時任所長楊昕曄（現任職警政署）疑允諾鍾文智可以先去應酬，可提前或事後再補簽到，檢察官今天指揮調查局約談楊昕曄等6官警到案，釐清有無瀆職等情事，訊後陸續請回。

據調查，鍾文智2018年就把手伸進福德派出所，楊昕曄是他接處的第一個所長。檢調先前發動搜索時，從相關人手機發現鍾文智與其通話紀錄，由於鐘報到時間是晚上9至10點，鍾竟聲稱自己應酬外務多，要求楊包庇他提前或補簽到，楊則回應「有我在OK」。

不過，由於時間久遠，檢察官陳雅詩向信義分局調閱簽到簿時，信義分局回覆因福德所搬過家，簿子「早已不知去向」，檢察官為釐清楊昕曄有無涉及包庇，今天以證人約談楊到案，至於其他5名員警都是在簽到簿蓋章的基層人員。

據了解，楊昕曄供稱，他確實有在通訊軟體回應鍾文智「OK」等字眼，但那都是敷衍之詞，沒有包庇其簽到，由於簽到簿已消失，檢方訊後先讓楊請回，後續擴大清查共犯。

全案原先鎖定信義分局三張犂派出所副所長李俊良收賄，經分析扣押手機後，意外發現南港分局派出所副所長黃梓翔，擅用職權替鍾文智查個資討債，還與兩線三星督察組長李新民接受招待喝花酒，檢方認為全案有共犯未到案，農曆年前聲押禁見黃梓翔獲准，全案包括李俊良已有兩個副所長被收押、一個所長被約談，李新民則拔官調職，案件持續延燒。

信義分局福德派出所前所長楊昕樺疑包庇鍾文智簽到遭檢方約談。記者張宏業／攝影
信義分局福德派出所前所長楊昕樺疑包庇鍾文智簽到遭檢方約談。記者張宏業／攝影

