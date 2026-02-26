酒後持刀割破立委鄭正鈐不同意罷免布條 新竹男判罰4千

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹張男因飲酒後情緒不穩，去年7月持刀割破立委鄭正鈐的「不同意罷免」選務布條，導致布條受損不堪使用。新竹地院審理後，依毀損他人物品罪判處張男罰金4千元，得易服勞役4天。

判決書指出，張男去年7月12日凌晨，在北區長安路附近，見路旁插置由立委鄭正鈐辦公室主任謝男管理的「國民黨立法委員鄭正鈐」不同意罷免選務布條，竟拿出隨身攜帶的刀片，接連割破2面布條，隨後離去；謝男發現布條遭毀損後，隨即向警察局第三分局報案，警方循線調閱監視器畫面鎖定張男身分。

法官審理時，張男對於犯行坦承不諱。他供稱當時是因為喝了酒，導致情緒不穩定，才會一時衝動持刀片毀損布條。雖然張男在庭上表達有與告訴人和解的意願，但因謝男並無和解意願，雙方最終未能達成共識。

法院認定，張男雖是接連割破2面布條，但在密切接近的時間與地點所為，應視為接連施行的接續犯，僅論以一罪。法官審酌，張男僅因酒後情緒問題就毀損他人管領的選務布條，法治觀念薄弱，所為實無足取。

法官認為，張男因酒後情緒不穩，竟毀損選務布條2面，考量其坦承犯行態度，雖有意願和解，但鄭正鈐陣營工作人員並無和解意願，導致未能達成和解，最後依毀損他人物品罪處罰金4千，得易服勞役4天。

新竹張男因飲酒後情緒不穩，去年7月持刀割破立委鄭正鈐的「不同意罷免」選務布條，導致布條受損不堪使用。示意圖／鄭正鈐提供
新竹張男因飲酒後情緒不穩，去年7月持刀割破立委鄭正鈐的「不同意罷免」選務布條，導致布條受損不堪使用。示意圖／鄭正鈐提供

