新竹男借廁所遭拒怒砸早餐店 警放人後竟折回恐嚇判3月

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

曾引發社會矚目的新竹市早餐店砸店恐嚇傷人案，李男因不滿借用廁所遭拒，竟在早餐店大肆破壞，不僅撥倒店內雞蛋、肉鬆等大量食材，還動手毆打林姓闆娘臉部，甚至大聲恫嚇稱「今天是我一個人沒帶兄弟而已」。新竹地院審理後，依恐嚇危害安全罪判處李男有期徒刑3月，得易科罰金9萬。

判決書指出，從事鐵工的李男於去年8月16日清晨5時許，前往林婦經營的早餐店，李男開口想向林婦借用廁所，但遭拒絕。李男心生不滿，竟基於恐嚇意圖，徒手將店內桌上的水晶擺飾、20顆雞蛋、肉鬆、卡啦雞肉、漢堡肉及數瓶辣椒醬、番茄醬與牛奶全數撥倒在地。

林婦眼見店內食材與物品灑落一地，上前理論時，李男竟揮拳毆打林婦臉部，導致其右臉頰挫傷紅腫。事發約1小時後，李男再度折返早餐店，對著林婦大聲咆哮恐嚇：「幹！今天是我1個人沒帶兄弟而已、我不是來收保護費」等語，讓林婦驚嚇不已，趕緊報警處理。

法官審理，李男對於犯行坦承不諱，相關毀損物品明細及監視器畫面也證實其暴行。林婦原本針對傷害與毀損部分提出告訴，但因雙方事後達成調解並完成賠償，林婦最後撤回2項告訴。

法官審酌，李男僅因細故糾紛，不思以理性方法解決，竟對素不相識的店家施暴、恫嚇，其暴力行為除造成被害人心生畏懼，也危害社會治安。考量李男已賠償損失，最終依恐嚇危害安全罪判處其有期徒刑3月，得易科罰金9萬。

曾引發社會矚目的新竹市早餐店砸店恐嚇傷人案，李男因不滿借用廁所遭拒，竟在早餐店大肆破壞，事件曝光後引發各界譁然。圖／民眾提供
曾引發社會矚目的新竹市早餐店砸店恐嚇傷人案，李男因不滿借用廁所遭拒，竟在早餐店大肆破壞，事件曝光後引發各界譁然。圖／民眾提供

早餐店 恐嚇 肉鬆

相關新聞

這輩子已害死3條命 殺保全員判無期定讞他聲請再審：非有意殺人

保全員陳金順曾犯殺人、傷害致死罪而入獄，他2023年酒後攀搭宋姓保全員遭拒，陳拿鑰匙猛力刺擊宋的頭部37次，又猛踢他頭部...

引爆豬瘟 豬農父子涉偽造文書被訴

台中梧棲區洽興畜牧場去年十月爆發非洲豬瘟，檢方查出負責人陳姓父子為降低成本、便宜行事，規避廚餘蒸煮，還隱匿死豬數量，另將...

「黃金署長」確定入獄！黃季敏貪汙收賄1716萬 累計判刑55年8月定讞

消防署前署長黃季敏利用採購案索賄逾2千萬元，並將贓款匯往境外，另圖利廠商台標公司2億元，換取招待出國，檢方依貪汙罪起訴並...

知法犯法…基檢檢察官涉放高利貸 遭約談

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，並在借錢的高姓男子還不出利息時逼債；基隆地檢署昨發動搜索，將林和...

涉貪基隆檢察官林渝鈞遭聲押禁見 上午11時30分開羈押庭

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端...

即時短評／檢察官遭聲押 敲響司法圈道德水位下降警鐘

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑如經營地下錢莊，涉不當放貸情事遭聲押。觀諸先前有十多名律師，遭起訴涉嫌成為詐騙集團共犯，也有法官...

