聽新聞
0:00 / 0:00
新竹男借廁所遭拒怒砸早餐店 警放人後竟折回恐嚇判3月
曾引發社會矚目的新竹市早餐店砸店恐嚇傷人案，李男因不滿借用廁所遭拒，竟在早餐店大肆破壞，不僅撥倒店內雞蛋、肉鬆等大量食材，還動手毆打林姓闆娘臉部，甚至大聲恫嚇稱「今天是我一個人沒帶兄弟而已」。新竹地院審理後，依恐嚇危害安全罪判處李男有期徒刑3月，得易科罰金9萬。
判決書指出，從事鐵工的李男於去年8月16日清晨5時許，前往林婦經營的早餐店，李男開口想向林婦借用廁所，但遭拒絕。李男心生不滿，竟基於恐嚇意圖，徒手將店內桌上的水晶擺飾、20顆雞蛋、肉鬆、卡啦雞肉、漢堡肉及數瓶辣椒醬、番茄醬與牛奶全數撥倒在地。
林婦眼見店內食材與物品灑落一地，上前理論時，李男竟揮拳毆打林婦臉部，導致其右臉頰挫傷紅腫。事發約1小時後，李男再度折返早餐店，對著林婦大聲咆哮恐嚇：「幹！今天是我1個人沒帶兄弟而已、我不是來收保護費」等語，讓林婦驚嚇不已，趕緊報警處理。
法官審理，李男對於犯行坦承不諱，相關毀損物品明細及監視器畫面也證實其暴行。林婦原本針對傷害與毀損部分提出告訴，但因雙方事後達成調解並完成賠償，林婦最後撤回2項告訴。
法官審酌，李男僅因細故糾紛，不思以理性方法解決，竟對素不相識的店家施暴、恫嚇，其暴力行為除造成被害人心生畏懼，也危害社會治安。考量李男已賠償損失，最終依恐嚇危害安全罪判處其有期徒刑3月，得易科罰金9萬。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。