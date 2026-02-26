即時短評／司法官「知法犯法」連爆亂象 檢察官收押衝擊司法公信力

基隆地檢署檢察官林渝鈞涉放高利貸收取重利、逼迫恐嚇高姓包商簽下1億元債權約定，犯後不僅全盤否認，還刪除手機內對話紀錄湮滅證據，成被收押禁見關鍵。司法官「知法犯法」亂象一樁接一樁，捍衛社會正義的良心變質，害群之馬衝擊社會大眾對司法公信力的信賴感。

基隆司法大廈寫著「謹守法律、 維護公義、 安定人心、 穩定社會」，是代表追訴犯罪及伸張正義的檢察官、法官奉為圭臬的準則，也代表著司法良心最後一道防線。

但近年來從法官、律師淪詐團、洗錢等，到今天檢察官涉貪案被收押禁見，無疑對「司法貞操」又重重打了一記耳光，司法官知法犯法亂象，不能只是以個案遮羞金玉其外的假象。

林渝鈞手握查緝不法至高司法權力，犯後全盤矢否，在羈押庭遭法官打臉，認定他任公務員假借職務上之機會故意犯重利、恐嚇罪嫌、洗錢防制法等罪，還有滅證舉動，以前偵辦犯罪的情節，如今全都在自己身上「真實上演」，不同的只是角色互換，林就在自己熟悉的司法殿堂淪為「階下囚」，上銬收押這條路，檢察官走來格外諷刺與辛酸，對建立不易的司法形象打擊甚大。

「檢察官與酒店名花，一般人很難聯想在一起」，林渝鈞不只爆發放高利貸案，還扯出蔣姓前妻被起底曾是台中知名酒店的「酒國名花」，檢調追查疑充當白手套提供帳戶洗錢。而檢察官如何結識酒店妹、有沒有上酒店遭到社會質疑，凸顯監督機制的不足，從私生活演到放高利貸，全案因此如滾雪球般發展。

司法人員一再主張辦案要獨立，是社會期待檢察官掃蕩黑道暴力、放高利貸吸血及詐騙洗錢的司法英雄，但知法玩法，誰來監督司法人員？捍衛社會正義的良心變質，害群之馬衝擊的是社會大眾對司法公信力的信賴感，監督機制漏洞值得正視。