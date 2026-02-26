防境外勢力介選！調查局啟動九合一大選查察工作 鎖定四大重點任務

調查局今天召開115年度擴大工作會報，召集全局內外勤主管、駐區督察與會，會中除擘劃工作願景外，並宣示啟動「115年九合一選舉查察工作」，局長陳白立下達任務指令，期勉全局同仁發揮統合戰力，杜絕選舉不法情事，確保國家民主基石不受侵害。

調查局指出，當前國內外情勢複雜多變， 今年九合一選舉工作將面臨較往年更為嚴峻之挑戰，調查局此次選舉查察工作將針對四大重點任務進行深度部署。

一、嚴查賄選、暴力、賭盤，全面淨化選風：積極蒐報賄選、暴力脅迫及地下賭盤等情資，從中發掘妨害選舉案件嚴查速辦，確保選舉之公正性。

二、阻絕境外敵對勢力介入，維護公民憲法權利：加強情資整合與資金查核，嚴密防範境外敵對勢力透過任何形式之物資、不正利益或資金援助、地下匯兌、遠端遙控等滲透手段干擾選舉。

三、精進科技偵查，防制假訊息干擾：針對企圖影響選民認知的AI技術及惡意假訊息等認知作戰威脅，採取「即時溯源、速查嚴辦」原則，阻斷流傳，維護選舉過程平穩進行。

四、強化橫向聯繫，發揮統合戰力：強化資訊共享與案件協處，發揮統合戰力。各調查處站密切與各地檢署及友軍單位深化互動，共築嚴密之選舉安全防護網。