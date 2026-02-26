快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

退休男網拍野鳥被檢舉…再被查獲3隻珍貴野鳥 法院判決曝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

保七總隊接獲檢舉彰化縣石姓男子在臉書刊登廣告賣野鳥，會同彰化縣政府農業處前往搜索，在石男住處查扣第二級珍貴稀有保育類野生動物八哥1隻、2隻台灣畫眉。彰化地方法院依犯非法買賣保育類野生動物罪，判處有期徒刑6月，緩刑兩年，並提供60小時義務勞務。可上訴。

起訴書指出，石男去年接連4次在臉書社團，以每隻2500元公開刊登販售訊息，供不特定人下單購買，並以LINE暱稱「石開心」與有意購買者聯絡，陸續出售4隻八哥，被檢舉後，保七與彰化縣農業處向彰化地方法院聲請搜索票，到他家查扣野生八哥1隻、台灣畫眉2隻。

保七和彰化縣農業處把查扣的兩種鳥類照片送交屏科大鑑定，確認是野生八哥、台灣畫眉，石男在警詢與地檢署偵查中坦承不諱。

彰化地院審酌，石男僅為一己之私，以買賣或騷擾等行為干擾保育類野生動物，增加保育類野生動物滅絕的危機，危害地球物種多樣化的維繫，所為實屬不該，另審酌石男坦承犯行的犯後態度，兼衡犯罪動機、手段， 已退休、中低收入戶家庭生活經驗等一切情狀，處罰徒刑6月，緩刑兩年，得易科罰金，緩刑期間付保護管束，並應在判決確定日起一年內提供60小時義務勞務。

石姓男子涉嫌買賣野鳥，被彰化地方法院依犯非法買賣保育類野生動物罪判處有期徒刑6月，緩刑兩年，還要去服義務勞務。記者簡慧珍／攝影
石姓男子涉嫌買賣野鳥，被彰化地方法院依犯非法買賣保育類野生動物罪判處有期徒刑6月，緩刑兩年，還要去服義務勞務。記者簡慧珍／攝影

保育類野生動物 八哥

延伸閱讀

貿然開車門致騎士重傷昏迷！車主賠2千萬獲緩刑定讞

彰化縣立圖書館3月2日起封館整修到年底 開放線上預約取書

中捷綠線延伸大坑、彰化綜合規畫送中央審議　核定後9年完工

桃園人妻晨間潑酸毀夫雙眼 獲緩刑理由曝光

相關新聞

社工陳尚潔喊話剴剴「在耶穌那裡無病痛」 檢察官：求處重刑

1歲10月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴涉訪視不實的兒福聯盟女社工陳尚潔。台北地院今開...

引爆豬瘟 豬農父子涉偽造文書被訴

台中梧棲區洽興畜牧場去年十月爆發非洲豬瘟，檢方查出負責人陳姓父子為降低成本、便宜行事，規避廚餘蒸煮，還隱匿死豬數量，另將...

知法犯法…基檢檢察官涉放高利貸 遭約談

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，並在借錢的高姓男子還不出利息時逼債；基隆地檢署昨發動搜索，將林和...

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證 裁定收押禁見

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端...

政府租金補貼竟成提款機？假房東、房客合謀 虛構租約爽領1萬6下場曝

桃園呂姓男子與新北陳姓男友人涉嫌於2023年4月間，假造房屋租賃關係，向國土署詐領「300億租金補貼」，未付分毫租金卻獲...

涉貪基隆檢察官林渝鈞遭聲押禁見 上午11時30分開羈押庭

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。