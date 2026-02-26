退休男網拍野鳥被檢舉…再被查獲3隻珍貴野鳥 法院判決曝

保七總隊接獲檢舉彰化縣石姓男子在臉書刊登廣告賣野鳥，會同彰化縣政府農業處前往搜索，在石男住處查扣第二級珍貴稀有保育類野生動物八哥1隻、2隻台灣畫眉。彰化地方法院依犯非法買賣保育類野生動物罪，判處有期徒刑6月，緩刑兩年，並提供60小時義務勞務。可上訴。

起訴書指出，石男去年接連4次在臉書社團，以每隻2500元公開刊登販售訊息，供不特定人下單購買，並以LINE暱稱「石開心」與有意購買者聯絡，陸續出售4隻八哥，被檢舉後，保七與彰化縣農業處向彰化地方法院聲請搜索票，到他家查扣野生八哥1隻、台灣畫眉2隻。

保七和彰化縣農業處把查扣的兩種鳥類照片送交屏科大鑑定，確認是野生八哥、台灣畫眉，石男在警詢與地檢署偵查中坦承不諱。