快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

栽在自己發掘的台鹽綠能弊案 台南調查官一審重判2年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

調查局台南市調處調查官林家齊去年調查台鹽綠能案，涉藉權限查詢台綠內部或公司交易晁暘公司及其金流等，交給台綠前總經理黃姓女秘書而被訴，林認罪外，當庭請求法官能給予緩刑機會。台南地院下午宣判，認林違反個人資料保護法判刑2年，褫奪公權3年，可上訴。

至於同案被告黃姓女秘書、陳姓秘書及郭毓庭則分別被判5月、4月、4月，法官也同意緩刑，並應分別支付公庫8萬、6萬、10萬元。

全案是保安警察第六總隊借調國安局特勤中心警官曹耿誌，涉洩漏賴清德總統不公開行程等機密資料，衍生案外案；當時被視為共犯的肯信餐飲集團董事長郭毓庭，手機內竟有台綠公司內部資料照片，檢方循線查出調查官洩密。

檢方起訴，林家齊為市調處新營站調查官，黃女、陳男均為台綠總經理秘書，郭毓庭為陳男友人。林於2024年3月19日起，為情蒐另案，取得權限查詢台綠公司內部及交易關係人非公開個資，並製成檔名「待查獵鷹」等文件檔後儲存在個人隨身碟。

同年5月間，林在台南三井OUTLET，提供隨身碟給黃女，並自該隨身碟複製該文件檔，儲存在黃女與陳共用筆電，違法蒐集及處理他人個資。

陳於同年月下旬因使用與黃女共用筆電，見電腦存有黃女取得文件檔，先自行以手機翻拍照片後，同年月29日前往郭住所，將文件檔提供與郭瀏覽，違法利用他人個資，郭將文件檔再行翻拍，違法取得個資。林等4人被訴違反個人資料保護法等罪嫌。

台南地院今天下午4時30分宣判，認林家齊違反個人資料保護法判刑2年，褫奪公權3年，可上訴。圖／本報資料照
台南地院今天下午4時30分宣判，認林家齊違反個人資料保護法判刑2年，褫奪公權3年，可上訴。圖／本報資料照

台綠 文件 個資

延伸閱讀

台北市議會「三連霸」議員無法獲國民黨提名參選？黨部主委曝原因

剴剴虐死案女社工仍無罪答辯 一審宣判日期曝光

酷澎台灣20萬用戶個資外洩與離職員工有關 數發部：將依法進行裁處

數產署調查結果出爐！酷澎台灣存在管理缺失將開罰

相關新聞

社工陳尚潔喊話剴剴「在耶穌那裡無病痛」 檢察官：求處重刑

1歲10月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴涉訪視不實的兒福聯盟女社工陳尚潔。台北地院今開...

引爆豬瘟 豬農父子涉偽造文書被訴

台中梧棲區洽興畜牧場去年十月爆發非洲豬瘟，檢方查出負責人陳姓父子為降低成本、便宜行事，規避廚餘蒸煮，還隱匿死豬數量，另將...

知法犯法…基檢檢察官涉放高利貸 遭約談

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，並在借錢的高姓男子還不出利息時逼債；基隆地檢署昨發動搜索，將林和...

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證 裁定收押禁見

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端...

政府租金補貼竟成提款機？假房東、房客合謀 虛構租約爽領1萬6下場曝

桃園呂姓男子與新北陳姓男友人涉嫌於2023年4月間，假造房屋租賃關係，向國土署詐領「300億租金補貼」，未付分毫租金卻獲...

涉貪基隆檢察官林渝鈞遭聲押禁見 上午11時30分開羈押庭

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。