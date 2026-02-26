栽在自己發掘的台鹽綠能弊案 台南調查官一審重判2年
調查局台南市調處調查官林家齊去年調查台鹽綠能案，涉藉權限查詢台綠內部或公司交易晁暘公司及其金流等，交給台綠前總經理黃姓女秘書而被訴，林認罪外，當庭請求法官能給予緩刑機會。台南地院下午宣判，認林違反個人資料保護法判刑2年，褫奪公權3年，可上訴。
至於同案被告黃姓女秘書、陳姓秘書及郭毓庭則分別被判5月、4月、4月，法官也同意緩刑，並應分別支付公庫8萬、6萬、10萬元。
全案是保安警察第六總隊借調國安局特勤中心警官曹耿誌，涉洩漏賴清德總統不公開行程等機密資料，衍生案外案；當時被視為共犯的肯信餐飲集團董事長郭毓庭，手機內竟有台綠公司內部資料照片，檢方循線查出調查官洩密。
檢方起訴，林家齊為市調處新營站調查官，黃女、陳男均為台綠總經理秘書，郭毓庭為陳男友人。林於2024年3月19日起，為情蒐另案，取得權限查詢台綠公司內部及交易關係人非公開個資，並製成檔名「待查獵鷹」等文件檔後儲存在個人隨身碟。
同年5月間，林在台南三井OUTLET，提供隨身碟給黃女，並自該隨身碟複製該文件檔，儲存在黃女與陳共用筆電，違法蒐集及處理他人個資。
陳於同年月下旬因使用與黃女共用筆電，見電腦存有黃女取得文件檔，先自行以手機翻拍照片後，同年月29日前往郭住所，將文件檔提供與郭瀏覽，違法利用他人個資，郭將文件檔再行翻拍，違法取得個資。林等4人被訴違反個人資料保護法等罪嫌。
