花蓮已婚國小校長出差帶人妻上摩鐵 懲戒法院判降一級改敘

花蓮南區一名國小校長前年11月到某國立大學參加會議，邀約同樣與會的縣府一名已婚女職員餐敘，酒後帶到汽車旅館發生性行為。經女職員配偶舉發，這名校長被縣府記兩小過降級回任教師，懲戒法院近日判決降一級改敘。

這名校長兼任縣府某中心組長一職，屬於任務編組，與同樣在該中心擔任職員的A女為同事。兩人前年11月到外縣市參加會議，入住主辦單位提供的訓練中心。

當天會議結束後，這名校長邀請A女及另一名花蓮的國中校長共同與友人餐敘，結束後由國中校長代叫Uber送當事校長及A女回到訓練中心。

這名校長上車後不勝酒力昏睡，醒來後發現下車地點誤設到一處建物，Uber司機又另有行程，無法載兩人回訓練中心，於是指示載到鄰近的汽車旅館，兩人一同進入房內發生性行為。隔天這名校長還傳送具性騷擾意味的訊息給A女，A女回應「跳過這種話題」，表達不悅。

A女的丈夫發現後，向縣府提出檢舉並提告，縣府調查後，去年4月將這名校長記過兩次，改調教師兼行政職，花蓮地檢署依據旅館人員說詞及雙方自行操作手機收回訊息等情狀，難認定違反女方意願，刑事部分不起訴。不過，監察院通過彈劾，將校長移送懲戒法院審理。

校長在懲戒法院答辯時指出，當時A女意識清楚，出於雙方自主意思主動發生多次親密互動；隔天中午與A女通訊軟體對話熱絡，A女沒有表達厭惡。

校長坦言與A女合意發生性關係，行為不當，對於酒後一時思慮不周、逾越分際，也非常懊悔，稱是酒後失控的偶發事件，請求不受懲戒判決。

懲戒法院認為，身為國小校長，社會的信賴與期待均較高，竟在雙方都有配偶下發生性行為，且隔天再約A女，A女兩度拒絕，仍不知謹慎傳遞具有性暗示的訊息，有損校長職務尊嚴，也影響縣府該中心的業務進行。