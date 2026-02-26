「黃金署長」確定入獄！黃季敏貪汙收賄1716萬 累計判刑55年8月定讞
消防署前署長黃季敏利用採購案索賄逾2千萬元，並將贓款匯往境外，另圖利廠商台標公司2億元，換取招待出國，檢方依貪汙罪起訴並求處無期徒刑，一審判黃18年，二審改判黃16年，最高法院今判決黃7罪各7月至14年不等徒刑，累計刑度達55年8月，沒收金額達1716萬元定讞，並通知檢方啟動防逃機制，未來也將由檢方聲請定應執行刑。
至於黃季敏於亞航直升機派遣監控系統案收賄50萬元、直升機機動即時視訊傳輸系統案收賄300萬元、防救災專用衛星通訊系統案圖利台標公司、偽造簽文等4罪部分，最高法院認為二審就收賄犯行未具體說明黃違背職務行為為何，有事實不明、理由欠備的違誤，另偽造簽文部分，二審判決則有事實與理由矛盾違誤之處，因此撤銷發回更審。
台北地檢署2012年偵辦黃季敏涉貪，收押後連續發動6波搜索，查扣17塊金磚、11塊金條，重量近20公斤，黃也因此被戲稱為「黃金署長」。黃被調查時還指示時任副署長陳文龍（後接任署長，已退休）等人偽造簽文，陳一審被依偽造公文書罪判刑1年、緩刑2年。
黃季敏被控在「亞航」、「無線電」等採購案收賄1924萬元，被依違背職務收賄、洗錢等罪判刑；另在「遠距無線電通訊系統」等建置案中，因圖利台標公司被判刑。
黃季敏被控圖利台標部分，因台標與法商阿爾卡特廠合作，黃季敏竟以署長名義赴法考察，一件採購案考察8次，但考察的卻都是知名景點，例如「香坡堡」、「水道橋」、「亞維儂」，動機和適法性有疑慮。
檢方原估算台標不法獲利1207萬元，但一審調查發現，黃季敏使台標獲違約利得、提前領取工程款、遞補得標達2億3152萬元利益，決定將金額沒收。
二審審理時，黃季敏稱因證人說謊才導致一審判決錯誤，像是亞航等案，決策時他根本不在台灣，二審2022年改判黃季敏16年徒刑，褫奪公權8年，沒收2066萬不法所得，但他被訴涉「搜索燈」弊案，高院改認無罪。
案件上訴最高法院審理期間，去年因限制出境、出海期限屆滿，高院裁定境管延長8月，並讓黃配戴電子手環監控。
