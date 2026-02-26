快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

天坑案遭檢方求刑10年 楊文科臉書大嘆：主動送辦卻被羅織罪名

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹地院審理竹北天坑案，昨全案辯論終結，預計7月10日宣判。檢方指出，縣長楊文科未善盡監督責任，私下與建商聯繫，停工後仍涉不當介入，建請判處10年。楊文科今於臉書發文，當初想找出真相的坦蕩，最後卻換來被羅織構陷的罪名，相信台灣司法能公平審理。

楊文科指出，昨日一夜輾轉難眠，自己擔任縣長2620個日子以來問心無愧，與建商之間絕無不當往來，面對缺乏憑據的責難感到無比灰心，強調名譽對人極其重要，他始終相信司法能公平審理。

楊文科說，這段日子是他人生中最難熬的時刻，回想起調查人員走進家門與辦公室的那一刻，突如其來的震驚至今難以忘卻。他表示，自己一輩子為公眾服務，沒想過到了這個年紀會面臨這樣的踐踏，在漫長的審理程序中，面對先入為主且缺乏憑據的責難，讓他感到萬分無奈。

對於檢方指控，楊文科誠實坦蕩說明，他與該建商公司之間絕對沒有不當往來。他強調，身為縣長對待所有企業標準一致，只要合法就全力協助，違法就嚴加查辦。當時面對塌陷危機，他唯一的念頭只有保障鄉親安全並盡速釐清真相。

楊文科表示，他當時是「主動」要求縣府團隊將全案移送檢方偵辦，並要求政風處同步徹查，如果自己真的有私心或見不得光的勾當，怎麼可能主動將案件送交司法檢驗。他感慨，這份想找出真相的坦蕩，最後卻換來被羅織構陷的罪名。

楊文科認為，首長傾聽民意、要求同仁加速釐清問題以確保工地安全，是責無旁貸的使命。若依法行政、勇於任事的過程，僅憑幾段片面的拼湊就被抹黑，未來將無人敢勇於任事。他強調自己沒有收受任何不法利益，更沒有違背職務，未來不會被擊倒，會持續為新竹縣拚搏到底。

楊文科今於臉書發文，感慨當初想找出真相的坦蕩，卻換來被羅織構陷的罪名，相信台灣司法能公平審理。圖／取自楊文科臉書
楊文科今於臉書發文，感慨當初想找出真相的坦蕩，卻換來被羅織構陷的罪名，相信台灣司法能公平審理。圖／取自楊文科臉書
新竹縣長楊文科昨晚在律師團的陪同下，在法院門口親自現身回應，他再次強調「我們是清白的，堅決認為無罪！」。圖／報系資料照
新竹縣長楊文科昨晚在律師團的陪同下，在法院門口親自現身回應，他再次強調「我們是清白的，堅決認為無罪！」。圖／報系資料照

楊文科 司法 新竹

延伸閱讀

團拜與陳見賢互動冷 徐欣瑩致詞「與大家一起打拚縣政」引關注

開工了！竹縣府及議會新春團拜 楊文科：不懼困難全力為鄉親打拚

檢控官商勾結竹北天坑「復工猛虎出閘」 楊文科律師：安全無虞即可復工

騎進「銀合隧道」、賞豆腐岩 竹縣頭前溪右岸自行車道今通車

相關新聞

社工陳尚潔喊話剴剴「在耶穌那裡無病痛」 檢察官：求處重刑

1歲10月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴涉訪視不實的兒福聯盟女社工陳尚潔。台北地院今開...

引爆豬瘟 豬農父子涉偽造文書被訴

台中梧棲區洽興畜牧場去年十月爆發非洲豬瘟，檢方查出負責人陳姓父子為降低成本、便宜行事，規避廚餘蒸煮，還隱匿死豬數量，另將...

知法犯法…基檢檢察官涉放高利貸 遭約談

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，並在借錢的高姓男子還不出利息時逼債；基隆地檢署昨發動搜索，將林和...

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證 裁定收押禁見

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端...

政府租金補貼竟成提款機？假房東、房客合謀 虛構租約爽領1萬6下場曝

桃園呂姓男子與新北陳姓男友人涉嫌於2023年4月間，假造房屋租賃關係，向國土署詐領「300億租金補貼」，未付分毫租金卻獲...

涉貪基隆檢察官林渝鈞遭聲押禁見 上午11時30分開羈押庭

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。