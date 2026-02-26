天坑案遭檢方求刑10年 楊文科臉書大嘆：主動送辦卻被羅織罪名

新竹地院審理竹北天坑案，昨全案辯論終結，預計7月10日宣判。檢方指出，縣長楊文科未善盡監督責任，私下與建商聯繫，停工後仍涉不當介入，建請判處10年。楊文科今於臉書發文，當初想找出真相的坦蕩，最後卻換來被羅織構陷的罪名，相信台灣司法能公平審理。

楊文科指出，昨日一夜輾轉難眠，自己擔任縣長2620個日子以來問心無愧，與建商之間絕無不當往來，面對缺乏憑據的責難感到無比灰心，強調名譽對人極其重要，他始終相信司法能公平審理。

楊文科說，這段日子是他人生中最難熬的時刻，回想起調查人員走進家門與辦公室的那一刻，突如其來的震驚至今難以忘卻。他表示，自己一輩子為公眾服務，沒想過到了這個年紀會面臨這樣的踐踏，在漫長的審理程序中，面對先入為主且缺乏憑據的責難，讓他感到萬分無奈。

對於檢方指控，楊文科誠實坦蕩說明，他與該建商公司之間絕對沒有不當往來。他強調，身為縣長對待所有企業標準一致，只要合法就全力協助，違法就嚴加查辦。當時面對塌陷危機，他唯一的念頭只有保障鄉親安全並盡速釐清真相。

楊文科表示，他當時是「主動」要求縣府團隊將全案移送檢方偵辦，並要求政風處同步徹查，如果自己真的有私心或見不得光的勾當，怎麼可能主動將案件送交司法檢驗。他感慨，這份想找出真相的坦蕩，最後卻換來被羅織構陷的罪名。