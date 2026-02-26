天坑案遭檢方求刑10年 楊文科臉書大嘆：主動送辦卻被羅織罪名
新竹地院審理竹北天坑案，昨全案辯論終結，預計7月10日宣判。檢方指出，縣長楊文科未善盡監督責任，私下與建商聯繫，停工後仍涉不當介入，建請判處10年。楊文科今於臉書發文，當初想找出真相的坦蕩，最後卻換來被羅織構陷的罪名，相信台灣司法能公平審理。
楊文科指出，昨日一夜輾轉難眠，自己擔任縣長2620個日子以來問心無愧，與建商之間絕無不當往來，面對缺乏憑據的責難感到無比灰心，強調名譽對人極其重要，他始終相信司法能公平審理。
楊文科說，這段日子是他人生中最難熬的時刻，回想起調查人員走進家門與辦公室的那一刻，突如其來的震驚至今難以忘卻。他表示，自己一輩子為公眾服務，沒想過到了這個年紀會面臨這樣的踐踏，在漫長的審理程序中，面對先入為主且缺乏憑據的責難，讓他感到萬分無奈。
對於檢方指控，楊文科誠實坦蕩說明，他與該建商公司之間絕對沒有不當往來。他強調，身為縣長對待所有企業標準一致，只要合法就全力協助，違法就嚴加查辦。當時面對塌陷危機，他唯一的念頭只有保障鄉親安全並盡速釐清真相。
楊文科表示，他當時是「主動」要求縣府團隊將全案移送檢方偵辦，並要求政風處同步徹查，如果自己真的有私心或見不得光的勾當，怎麼可能主動將案件送交司法檢驗。他感慨，這份想找出真相的坦蕩，最後卻換來被羅織構陷的罪名。
楊文科認為，首長傾聽民意、要求同仁加速釐清問題以確保工地安全，是責無旁貸的使命。若依法行政、勇於任事的過程，僅憑幾段片面的拼湊就被抹黑，未來將無人敢勇於任事。他強調自己沒有收受任何不法利益，更沒有違背職務，未來不會被擊倒，會持續為新竹縣拚搏到底。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。