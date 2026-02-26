這輩子已害死3條命 殺保全員判無期定讞他聲請再審：非有意殺人

保全員陳金順曾犯殺人、傷害致死罪而入獄，他2023年酒後攀搭宋姓保全員遭拒，陳拿鑰匙猛力刺擊宋的頭部37次，又猛踢他頭部9下，宋送醫不治，一、二審均依殺人罪判無期徒刑，案件上訴，最高法院駁回上訴定讞。陳以「非有意殺人」聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭，律師指死者頭部僅4處傷痕，若真的有刺擊37下，不會只有4處傷口。

陳金順1984年就因殺人而入獄，1994年又因傷害致死罪被判刑。陳近年來從事保全員工作，每月3萬元的薪資約3分之1都拿去買酒喝，酒後常控制不住衝動，多次與人衝突。

陳金順不認識宋，但他2023年1月24日早上6點18分酒後在統一超商蘆興門市前攀搭宋，結果兩人起了口角。陳心生不滿，手握鑰匙朝宋猛刺，宋不支倒地，陳再連續踢踹對方的頭部9下，宋一命嗚呼。

一審國民法官庭審理時，陳推稱「酒醉而不知道、不清楚、不記得」，雖承認有傷害，但不認殺人，一審認為陳有多項前科，本次惡性重大，雖不用判死刑，但應處無期徒刑、褫奪公權終身。

二審審理時，陳金順表示喝酒誤事，發生這種事是他不對，覺得後悔，希望能工作賺錢彌補。辯護律師則表示，陳的家境不好，但籌了30萬元想表示慰問之意，且陳金順有「自首」且不符「累犯」，希望換取較輕刑度。

被害家屬律師指出，陳金順的律師一再強調陳有請超商店員幫忙打電話，但實情卻是請人打電話後又跑去踹宋，且案發後離開現場至3、40公尺外的社區，被警方查獲時也沒主動告知害命，警察從陳身上的血跡判斷他是「準現行犯」，哪算自首？且陳是因一審遭重判無期徒刑，才想拿30萬獲取輕判，無法接受減刑。

二審認為，國民法官庭已詳述陳金順所犯罪行，並說明陳不符合自首要件，逐一論述評斷的理由，沒有忽略極為重要的量刑事實，或對重要事實評價有重大錯誤，因此駁回上訴；最高法院認為二審認事用法無違誤，量刑妥適，駁回上訴。

陳聲請再審，高院今開庭，他表示當時和死者互毆，只是他沒有去驗傷，非有意殺人，只是「傷害」。

陳金順的律師除主張「鑰匙刺頭37次」與事實不符外，認定陳攻擊後無救助行為因此有殺人犯意，也與監視器畫面不符，該證據具新規性。

律師指國民法官中有2人認為不成立殺人罪，若加上新證據，足以動搖原判決、成立較輕的罪，一審的量刑是基於錯誤的事實認定，因此聲請勘驗部分監視器畫面。