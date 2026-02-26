明知不對仍聽從指示領千萬公款存私帳 會務員被判應執行徒刑7月

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣某職業工會黃姓會務員涉嫌製作不實財務憑證，陸續提領工會存款匯入前理事長柯男、柯男妻子和柯男公司的帳戶，東窗事發後，經查工會存款短少543萬8千元，還有500多萬元不知去向。黃女坦承犯行，辯稱僅是基層員工，被彰化地方法院依業務侵占判處應執行有期徒行7月，緩刑兩年。可上訴。

起訴書指出，黃姓會務員自民國87年至110年擔任某職業工會會務員，負責會員入會、投保和帳務處理等業務，柯男民國107年至111年擔任工會理事長，藉管領工會金融帳戶存摺、印章、網路銀行帳密，自行或指示黃女寫取款憑條或郵局提款單，經柯男蓋印後，由柯男或由黃女到金融機構提領現金，再透過臨櫃或網路銀行轉帳，把錢轉進柯男帳戶內挪為己用。

柯男擔任理事長期間，陸續提領工會存款累計1118萬元，柯男卸任後，工會人員查帳發現存款短少543萬8千元，另有574萬2千元不知去向，控告柯男、黃女涉嫌背信。柯男在偵查中矢口否認犯行，辯稱以前用工會名義投資債券，投資款不足是他出的，因此想把原本出的錢拿回來，自認不是侵占但有道德上的錯誤。

黃女在偵查中否認有何犯行，辯稱她只是上班族，柯怎麼交代她就照做，為了生存沒有辦法，所以就算是跟實際銀行存款不符，她也是依照老闆指示辦理。

彰化地院審酌，黃女未能審慎克盡職務，輕易聽從柯男指示提款等，侵占工會款項，所為實屬可議，但後來黃女坦承全部犯行的態度尚佳，因此考量黃女配合侵占款項金額、犯罪手法等一切情狀，定應執行有期徒刑7月，工會也同意給她宣告緩刑的機會，法院認她經本案偵查、審理的教訓，應當會知道警惕，再犯可能性不高，併宣告緩刑2年，以啟自新。至於柯男背信案在審理中。

彰化地方法院依背信罪判處黃姓會務員應合併執行有期徒刑6月，緩刑兩年。記者簡慧珍／攝影
