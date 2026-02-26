快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

聽新聞
0:00 / 0:00

社工陳尚潔喊話剴剴「在耶穌那裡無病痛」 檢察官：求處重刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

1歲10月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴涉訪視不實的兒福聯盟女社工陳尚潔。台北地院今開庭辯論，檢方認為，陳女製造假的工作紀錄淡化過失責任，建議從重量刑，陳女稱，知道剴剴已在耶穌那裡，沒有病痛、傷害，可以做一個幸福的孩子。

法庭外今天仍聚集約30名「剴剴戰士」到場抗議，他們身著全黑服裝、胸前別白菊花，營造送葬的氣氛，高呼口號痛批陳尚潔是「殺人元凶、罪魁禍首」、「毫無悔意、說謊狡辯、枉為人母、強詞奪理、死不認罪」。

審判長於辯論前，再次詢問陳尚潔是否仍認為自己毫無責任？陳女堅作無罪答辯，告訴法官她只是出養社工，不是居托中心的主責社工，監督保母也不是她的工作目的，審判長先諭知全案4月16日上午宣判，隨即辯論。

檢察官論告表示，陳尚潔從訪視或生活照中，都可以察覺剴剴遭受虐待，卻摒棄職業專業不去查證，盲目相信劉彩萱的說法，事發後，再製造假的工作紀錄，藉以淡化自身過失、百般推諉，怪罪其他單位，建議法官對陳女從重量刑。

剴剴外婆的委任律師說，陳尚潔是可以掌握剴剴健康最完整資訊的人，也是主導社會安全網聯繫的人，卻對剴剴的身體異樣視而不見，導致剴剴枉死，造成家屬蒙受巨大悲痛，還害全體社工一同背負惡名，建請法官對陳女從重量刑。

陳尚潔辯論時數度哽咽表示，社工工作承載著沉重的生命，如同第一線醫護與警消人員，工作充滿困難與壓力；陳女說，有時候她覺得好像在做神的工作，她一直盡心盡力投入社工專業，還表示社工不僅是個工作，更是上帝託付的使命。

陳尚潔說，案發後，她面對排山倒海的批評，不過，劉彩萱過去沒有通報紀錄、沒有藥物濫用的情形，還會主動回報孩子的近況，一再呈現正向照顧者的形象，她只是收出養社工，並不是監督保母的角色，其實是劉彩萱騙了大家。

陳女表示，當初她放棄台大法律系選擇社工系，是希望用社工的角色對社會有所貢獻，就學期間為了「為孩子找到一個家」的紀錄片感動，她表示，被出養的孩子須與熟悉的照顧者分離，擔心是否能在新家庭中被愛，這就她是一輩子的功課。

陳尚潔還說，她擔任社工6年，服務過的每一個孩子都放在心上，會為孩子製作客製化的生命故事書，讓孩子理解自己的來處、去向，有些孩子被出養到國外，她也會準備與台灣相關的紀念品希望孩子可以記住自己的根。

陳尚潔稱，剴剴離開2年多，她到現在都很難接受這個事實，照片中剴剴還活著，但她知道已經不是事實，她說，剴剴是那樣美好的孩子，不知道為什麼會有人會對孩子做出那麼可怕的事情，她的心很痛、很悲傷。

女社工陳尚潔今天出庭。記者王聖藜／攝影
女社工陳尚潔今天出庭。記者王聖藜／攝影
法庭外今天聚集30餘名「剴剴戰士」到場抗議，他們身著全黑服裝、胸前別白菊花，營造送葬的氣氛。記者王聖藜／攝影
法庭外今天聚集30餘名「剴剴戰士」到場抗議，他們身著全黑服裝、胸前別白菊花，營造送葬的氣氛。記者王聖藜／攝影

剴剴 社工

延伸閱讀

剴剴虐死案女社工仍無罪答辯 一審宣判日期曝光

非洲豬瘟案豬農父子遭起訴求處重刑 台中環保局回應了

郁方反擊質疑聲揭剴剴案內幕！控社工陳尚潔「強勢主導」將男童推向死亡深淵

剴剴案女社工出庭 藝人郁方：保母下18層地獄、陳尚潔要下19層

相關新聞

社工陳尚潔喊話剴剴「在耶穌那裡無病痛」 檢察官：求處重刑

1歲10月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴涉訪視不實的兒福聯盟女社工陳尚潔。台北地院今開...

引爆豬瘟 豬農父子涉偽造文書被訴

台中梧棲區洽興畜牧場去年十月爆發非洲豬瘟，檢方查出負責人陳姓父子為降低成本、便宜行事，規避廚餘蒸煮，還隱匿死豬數量，另將...

知法犯法…基檢檢察官涉放高利貸 遭約談

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，並在借錢的高姓男子還不出利息時逼債；基隆地檢署昨發動搜索，將林和...

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證 裁定收押禁見

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端...

政府租金補貼竟成提款機？假房東、房客合謀 虛構租約爽領1萬6下場曝

桃園呂姓男子與新北陳姓男友人涉嫌於2023年4月間，假造房屋租賃關係，向國土署詐領「300億租金補貼」，未付分毫租金卻獲...

涉貪基隆檢察官林渝鈞遭聲押禁見 上午11時30分開羈押庭

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。