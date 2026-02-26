社工陳尚潔喊話剴剴「在耶穌那裡無病痛」 檢察官：求處重刑

1歲10月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴涉訪視不實的兒福聯盟女社工陳尚潔。台北地院今開庭辯論，檢方認為，陳女製造假的工作紀錄淡化過失責任，建議從重量刑，陳女稱，知道剴剴已在耶穌那裡，沒有病痛、傷害，可以做一個幸福的孩子。

法庭外今天仍聚集約30名「剴剴戰士」到場抗議，他們身著全黑服裝、胸前別白菊花，營造送葬的氣氛，高呼口號痛批陳尚潔是「殺人元凶、罪魁禍首」、「毫無悔意、說謊狡辯、枉為人母、強詞奪理、死不認罪」。

審判長於辯論前，再次詢問陳尚潔是否仍認為自己毫無責任？陳女堅作無罪答辯，告訴法官她只是出養社工，不是居托中心的主責社工，監督保母也不是她的工作目的，審判長先諭知全案4月16日上午宣判，隨即辯論。

檢察官論告表示，陳尚潔從訪視或生活照中，都可以察覺剴剴遭受虐待，卻摒棄職業專業不去查證，盲目相信劉彩萱的說法，事發後，再製造假的工作紀錄，藉以淡化自身過失、百般推諉，怪罪其他單位，建議法官對陳女從重量刑。

剴剴外婆的委任律師說，陳尚潔是可以掌握剴剴健康最完整資訊的人，也是主導社會安全網聯繫的人，卻對剴剴的身體異樣視而不見，導致剴剴枉死，造成家屬蒙受巨大悲痛，還害全體社工一同背負惡名，建請法官對陳女從重量刑。

陳尚潔辯論時數度哽咽表示，社工工作承載著沉重的生命，如同第一線醫護與警消人員，工作充滿困難與壓力；陳女說，有時候她覺得好像在做神的工作，她一直盡心盡力投入社工專業，還表示社工不僅是個工作，更是上帝託付的使命。

陳尚潔說，案發後，她面對排山倒海的批評，不過，劉彩萱過去沒有通報紀錄、沒有藥物濫用的情形，還會主動回報孩子的近況，一再呈現正向照顧者的形象，她只是收出養社工，並不是監督保母的角色，其實是劉彩萱騙了大家。

陳女表示，當初她放棄台大法律系選擇社工系，是希望用社工的角色對社會有所貢獻，就學期間為了「為孩子找到一個家」的紀錄片感動，她表示，被出養的孩子須與熟悉的照顧者分離，擔心是否能在新家庭中被愛，這就她是一輩子的功課。

陳尚潔還說，她擔任社工6年，服務過的每一個孩子都放在心上，會為孩子製作客製化的生命故事書，讓孩子理解自己的來處、去向，有些孩子被出養到國外，她也會準備與台灣相關的紀念品希望孩子可以記住自己的根。