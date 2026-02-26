基隆檢察官涉放高利貸羈押禁見 學者嘆：損害司法人員形象

基隆地檢署檢察官林渝鈞涉嫌放高利貸收取重利，逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，被控涉犯貪汙治罪條例等罪，檢察官複訊後今凌晨3時向法院聲請羈押禁見。學者認為，這是個別人員的貪瀆，確實對形象造成損害，司法形象建立不易，不該因為個案影響，讓民眾對司法人員產生懷疑。

中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆曾任法官評鑑委員會召集委員（第五、六屆），檢察官評鑑委員會委員（第二屆），司法院人事審議委員（第二、三屆）。

對於此事，鄭瑞隆表示，人民對檢察官跟法官的期待是公正廉明、依法、依法不貪，自律、自清，必須要做得比一般人的標準更高。司法人員高薪、權力很大，憲法賦予法官終身職、獨立審判，檢察官司法行政，受到法務部管制，發生這樣的狀況，不能說是整個司法界不好，這是個別人員的貪瀆、行為不良、貪贓枉法，被報導出來，民眾對司法官的形象，會造成不可抹滅的損害。

鄭瑞隆認為，司法形象建立不容易，他們常在做民眾對司法官的公正偵查、審判的信賴度調查，好不容易有一點點起色，這樣的案件出來後，一定會讓民眾對司法官的信心大打折扣，加上檢方偵查不公開，這是刑事偵查原則，法官的心證形成也不便對外透露，等於民眾對於偵查結果、起訴與否，或是判刑的這個刑度，或是判死與否的決定，無法完全非常清楚了解。

鄭瑞隆說，在這樣誤解的情況下，民眾容易對司法人員產生懷疑，信賴度當然就會受影響，這些部分都免不了，因為個案的影響，這是非常不應該的。