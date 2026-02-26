澎湖花嶼村長補選賄選 當選人董桂珠一審判1年10月

澎湖花嶼村長補選當選人董桂珠等人涉賄選案，澎湖地院日前依違反公職人員選舉罷免法，判處董桂珠有期徒刑1年10月、褫奪公權5年。全案可上訴。

同案董秀轉依交付賄賂罪處期徒刑1年8月、緩刑5年、緩刑期間付保護管束、1年內向公庫支付15萬元、並向政府機關等提供80小時義務勞務、褫奪公權5年，賄賂1萬2000元均沒收；陳珠尼依交付賄賂罪處期徒刑1年6月，又犯投票人收受賄賂罪處期徒刑2月，如易科罰金以新台幣1000元折算1日、均緩刑4年、緩刑期間付保護管束、1年內向公庫支付6萬元、提供80小時義務勞務、褫奪公權4年，扣案賄賂6萬6000元均沒入。

澎湖地院判決指出，董桂珠為民國114年1月18日舉行澎湖花嶼村第22屆村長補選候選人，董秀轉為董桂珠友人、陳珠尼為董秀轉之女，為求當選，在選前對有投票權之人行求、期約、交付賄賂，表示投票支持董桂珠，可於選後獲得報酬，董桂珠在投票當選後數日，於望安在地一處宮廟以每票新台幣6000元代價，交付7萬8000元給董秀轉，再依序轉交給陳珠尼等人，其中部份賄款尚未交付即被查獲送辦。

案經澎湖地檢署偵結起訴，其中王姓等7人因犯後坦承犯行，態度良好，深表悔悟，且犯行情節輕微，均無犯罪前案紀錄，並繳回賄選款，依職權為不起訴處分。

澎湖花嶼村長王玉英，因於113年11月2日逝世，因任期未過半，114年1月18日進行補選投票，1號陳董金針46票，2號董桂珠82票，由董桂珠勝出，澎湖選委會於114年春節過後由當時望安代理鄉長洪棟霖發給當選證書。