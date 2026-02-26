快訊

Meta留不住！OpenAI挖走「2億美金」AI大將 亞馬遜500億投資條件曝光

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證…裁定收押禁見

同酬日退步1天！女性多工作59天薪資才追上男性 科技業差距更大

澎湖花嶼村長補選賄選 當選人董桂珠一審判1年10月

中央社／ 澎湖縣26日電

澎湖花嶼村長補選當選人董桂珠等人涉賄選案，澎湖地院日前依違反公職人員選舉罷免法，判處董桂珠有期徒刑1年10月、褫奪公權5年。全案可上訴。

同案董秀轉依交付賄賂罪處期徒刑1年8月、緩刑5年、緩刑期間付保護管束、1年內向公庫支付15萬元、並向政府機關等提供80小時義務勞務、褫奪公權5年，賄賂1萬2000元均沒收；陳珠尼依交付賄賂罪處期徒刑1年6月，又犯投票人收受賄賂罪處期徒刑2月，如易科罰金以新台幣1000元折算1日、均緩刑4年、緩刑期間付保護管束、1年內向公庫支付6萬元、提供80小時義務勞務、褫奪公權4年，扣案賄賂6萬6000元均沒入。

澎湖地院判決指出，董桂珠為民國114年1月18日舉行澎湖花嶼村第22屆村長補選候選人，董秀轉為董桂珠友人、陳珠尼為董秀轉之女，為求當選，在選前對有投票權之人行求、期約、交付賄賂，表示投票支持董桂珠，可於選後獲得報酬，董桂珠在投票當選後數日，於望安在地一處宮廟以每票新台幣6000元代價，交付7萬8000元給董秀轉，再依序轉交給陳珠尼等人，其中部份賄款尚未交付即被查獲送辦。

案經澎湖地檢署偵結起訴，其中王姓等7人因犯後坦承犯行，態度良好，深表悔悟，且犯行情節輕微，均無犯罪前案紀錄，並繳回賄選款，依職權為不起訴處分。

澎湖花嶼村長王玉英，因於113年11月2日逝世，因任期未過半，114年1月18日進行補選投票，1號陳董金針46票，2號董桂珠82票，由董桂珠勝出，澎湖選委會於114年春節過後由當時望安代理鄉長洪棟霖發給當選證書。

澎湖 投票 補選

延伸閱讀

貿然開車門致騎士重傷昏迷！車主賠2千萬獲緩刑定讞

澎湖縣府發送「搖搖馬」提燈 人潮湧現索取秒殺

澎湖2離島發放「振興經濟禮金」 望安鄉民每人可領1.5萬元

海軍艦長職章成海拋垃圾漂澎湖海灘 當年誤射雄三飛彈就是這艘軍艦

相關新聞

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證 裁定收押禁見

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端...

引爆豬瘟 豬農父子涉偽造文書被訴

台中梧棲區洽興畜牧場去年十月爆發非洲豬瘟，檢方查出負責人陳姓父子為降低成本、便宜行事，規避廚餘蒸煮，還隱匿死豬數量，另將...

知法犯法…基檢檢察官涉放高利貸 遭約談

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，並在借錢的高姓男子還不出利息時逼債；基隆地檢署昨發動搜索，將林和...

貿然開車門致騎士重傷昏迷！車主賠2千萬獲緩刑定讞

新竹徐姓男子1年多前停好車突然開啟車門，導致騎士反應不及撞上車門，造成顱內出血至今昏迷不醒。二審今天考量徐男與被害人家屬...

涉貪基隆檢察官林渝鈞遭聲押禁見 上午11時30分開羈押庭

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端...

即時短評／檢察官遭聲押 敲響司法圈道德水位下降警鐘

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑如經營地下錢莊，涉不當放貸情事遭聲押。觀諸先前有十多名律師，遭起訴涉嫌成為詐騙集團共犯，也有法官...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。