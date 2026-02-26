基隆檢察官羈押禁見 學者：鮮少談如何監督司法人員、要求對社會負責

基隆地檢署檢察官林渝鈞涉嫌放高利貸收取重利，檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。學者認為，社會對司法人員的期待是很高的，一點瑕疵都不能有，考上司法官，只有短暫的光鮮亮麗，社會強調司法人員要獨立，但較少討論如何監督、要求司法人員對社會負責，而在學校端，要強化相關司法倫理。

政治大學法律學系副教授廖元豪表示，社會對於司法人員的期待很高，一點瑕疵都不希望有，只要有這種事件冒出來，社會對司法的信任度就會有很大的衝擊，可愣會憤怒、傷心跟失望。在法律系的學生中，能考上檢察官、法官，甚至致所有大學生中，已經算是人中龍鳳，是很不容易，因為很難考，很多考上律師的畢業生，還是會想去考，這在社會中、同儕中，都是受關注且重視的。

廖元豪指出，但考上後只有短暫的光鮮亮麗，開始工作後非常忙碌且繁瑣，都要埋在卷宗中，沒什麼下班時間，加上近年詐騙案件很多，幾乎認真的法官、檢察官都過勞，而收入或許比剛考上律師或公務員的同儕多，但司法人員每次碰到的案件很多，看過多少有錢人，不論是詐騙或是認真的商人，會覺得工作跟得到的報酬不成比例，除了社會聲望，但台灣社會對司法人員期待很高，但社會給予其的尊重與地位沒這麼高。

美國總統川普於台灣時間25日，上午10時發表第2個任期的首次國情咨文演說。廖元豪舉例，川普在演講時，很多人會站起來鼓掌，唯一不用的是美國最高法院大法官，他們不用，而且這是習慣的禮儀，這是他們對法官的尊重，即使收入不是最高，但有社會地位，抵掉一點辛苦。如果是比較把持不住的人，心性比較功利一點，看了後就會不平衡，此時若有誘惑來，就容易出問題。

廖元豪也說，社會強調司法人員要獨立，但沒有提出要如何監督他們，要司法人員如何對公眾負責，除了要求案子一定要辦完外，很少會去思考「法官也是法律人，要怎麼負責？」，很多司法人員在自己的位子上，已經習慣自己最大，幾乎沒有人敢管。

廖元豪表示，在早期比較威權的時間，法官做了判決書，還要上級還要審查，看寫得好不好，現在法官獨立審判，實任之後沒有人敢審自己的稿子，尤其檢察官可以主動辦案，可以指揮司法警察。