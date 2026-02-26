政府租金補貼竟成提款機？假房東、房客合謀 虛構租約爽領1萬6下場曝

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園呂姓男子與新北陳姓男友人涉嫌於2023年4月間，假造房屋租賃關係，向國土署詐領「300億租金補貼」，未付分毫租金卻獲撥款1萬6000元，桃園地檢署偵結，將2男依詐欺取財、使公務員登載不實等罪嫌起訴。

犯罪事實指出，現住中壢區的呂男，其實根本沒有把自己位於桃園市八德區戶籍地的房子出租給陳男，2人並非真正的房東與房客的租賃關係，但是為了拿到內政部國土管理署推出的「300億元中央擴大租金補貼專案」補助金，他們竟動起歪腦筋，2023年4月前某時，在不詳地點一起填寫內容不實的租金補貼申請書，假裝陳男有租屋事實，向政府申請補助款。

為了讓這件申請案看起來更像真的，2男特地填寫一份「假房屋租賃契約書」，內容敘明出租人為呂男、承租人是陳男，租期從2023年4月10日到2025年4月10日止，每月租金1萬8000元，隨即於2023年11月1日正式向國土管理署遞件申請租金補貼，謊稱確實有租屋關係，藉此施行詐術，企圖騙取補助款。

這份申請在形式審查時，成功騙過了毫不知情的承辦公務員，對方依照2人提供的資料辦理審核，還將不實的租賃資訊登錄到「住宅補貼評點及查核系統」的電磁紀錄裡。結果不但影響桃園市政府住宅發展處審核與撥款的正確性，也讓國土管理署在錯誤的基礎上核發補助款。

國土署於2024年1月先核撥2023年11月至113年1月共3期合計1萬2000元租金補貼款，同年2月又再撥付4000元，總計1萬6000元補助款全數匯入陳男名下的中華郵政帳戶，案經國土署主動發現異狀告發，由桃園市刑事警察大隊報請檢察官指揮偵辦，案件才曝光。

檢察官偵查期間，比對租賃申請資料與帳戶明細後，認定2人罪證明確，呂、陳的行為涉犯刑法第214條、第220條第2項使公務員登載不實準公文書罪，以及刑法第339條第1項詐欺取財罪，從重依詐欺取財罪處處，萬餘元詐款沒收或追徵其價，維護國庫公帑正確運用與社會公平正義。

呂、陳2男為取信國土署，連租賃契約都簽妥。示意圖／記者陳恩惠攝影
國土署 桃園地檢署 租金補貼

