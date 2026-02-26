家暴還校園霸凌…內湖12歲女童案真相？律師揭校園霸凌定罪最難跨越的因果門檻

內湖12歲女童墜樓案震驚社會，當墜樓事件如果並非單純意外，而是指向家庭暴力或校園霸凌的深淵時，司法該如何介入？

新舊傷痕揭示的家暴悲歌

根據刑法第286條，對於未成年人施以凌虐足以妨害其身心發展，若因而致死，最重可處無期徒刑。此外，依兒少法規定，若鄰居、醫護或老師曾察覺異狀卻未通報，亦須承擔相應的行政罰鍰，強調社會「共同監護」的責任。

通訊軟體隱藏的霸凌真相

針對可能存在的校園霸凌，檢警目前正全面查扣女童的手機與數位軌跡。依校園霸凌防制準則，校方必須在24小時內通報並啟動調查，若老師「知情不報」或「處理不當」，校方可能面臨國家賠償責任。此外，霸凌者的法定代理人也須負擔民事侵權行為損害賠償。

楊軒廷律師提醒：刑事責任有難以跨越的「因果關係」門檻

楊軒廷律師特別提醒，在司法實務上，要證明「霸凌」與「墜樓」具備法律上的直接因果關係極其困難。除非存有明確點名特定事件的遺書或通聯紀錄，否則霸凌者往往僅受校規處分，難以定刑事重罪。這也凸顯了數位證據與遺書在法律攻防中的關鍵地位。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。