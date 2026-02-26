快訊

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證…裁定收押禁見

同酬日退步1天！女性多工作59天薪資才追上男性 科技業差距更大

川普關稅法源遭推翻 達成協議國家成「冤大頭」可能擇機要求重談

聽新聞
0:00 / 0:00

家暴還校園霸凌…內湖12歲女童案真相？律師揭校園霸凌定罪最難跨越的因果門檻

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
內湖12歲女童墜樓案牽扯家暴與霸凌疑雲，律師指出若無明確數位證據，法律上極難證明霸凌與墜樓的直接因果關係。示意圖（與本案無關）／資料照
內湖12歲女童墜樓案牽扯家暴與霸凌疑雲，律師指出若無明確數位證據，法律上極難證明霸凌與墜樓的直接因果關係。示意圖（與本案無關）／資料照

內湖12歲女童墜樓案震驚社會，當墜樓事件如果並非單純意外，而是指向家庭暴力或校園霸凌的深淵時，司法該如何介入？

新舊傷痕揭示的家暴悲歌

根據刑法第286條，對於未成年人施以凌虐足以妨害其身心發展，若因而致死，最重可處無期徒刑。此外，依兒少法規定，若鄰居、醫護或老師曾察覺異狀卻未通報，亦須承擔相應的行政罰鍰，強調社會「共同監護」的責任。

通訊軟體隱藏的霸凌真相

針對可能存在的校園霸凌，檢警目前正全面查扣女童的手機與數位軌跡。依校園霸凌防制準則，校方必須在24小時內通報並啟動調查，若老師「知情不報」或「處理不當」，校方可能面臨國家賠償責任。此外，霸凌者的法定代理人也須負擔民事侵權行為損害賠償。

楊軒廷律師提醒：刑事責任有難以跨越的「因果關係」門檻

楊軒廷律師特別提醒，在司法實務上，要證明「霸凌」與「墜樓」具備法律上的直接因果關係極其困難。除非存有明確點名特定事件的遺書或通聯紀錄，否則霸凌者往往僅受校規處分，難以定刑事重罪。這也凸顯了數位證據與遺書在法律攻防中的關鍵地位。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此

兩岸律師楊軒廷

追蹤

相關新聞

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證 裁定收押禁見

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端...

引爆豬瘟 豬農父子涉偽造文書被訴

台中梧棲區洽興畜牧場去年十月爆發非洲豬瘟，檢方查出負責人陳姓父子為降低成本、便宜行事，規避廚餘蒸煮，還隱匿死豬數量，另將...

知法犯法…基檢檢察官涉放高利貸 遭約談

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，並在借錢的高姓男子還不出利息時逼債；基隆地檢署昨發動搜索，將林和...

貿然開車門致騎士重傷昏迷！車主賠2千萬獲緩刑定讞

新竹徐姓男子1年多前停好車突然開啟車門，導致騎士反應不及撞上車門，造成顱內出血至今昏迷不醒。二審今天考量徐男與被害人家屬...

涉貪基隆檢察官林渝鈞遭聲押禁見 上午11時30分開羈押庭

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端...

即時短評／檢察官遭聲押 敲響司法圈道德水位下降警鐘

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑如經營地下錢莊，涉不當放貸情事遭聲押。觀諸先前有十多名律師，遭起訴涉嫌成為詐騙集團共犯，也有法官...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。