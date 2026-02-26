聽新聞
0:00 / 0:00
家暴還校園霸凌…內湖12歲女童案真相？律師揭校園霸凌定罪最難跨越的因果門檻
內湖12歲女童墜樓案震驚社會，當墜樓事件如果並非單純意外，而是指向家庭暴力或校園霸凌的深淵時，司法該如何介入？
新舊傷痕揭示的家暴悲歌
根據刑法第286條，對於未成年人施以凌虐足以妨害其身心發展，若因而致死，最重可處無期徒刑。此外，依兒少法規定，若鄰居、醫護或老師曾察覺異狀卻未通報，亦須承擔相應的行政罰鍰，強調社會「共同監護」的責任。
通訊軟體隱藏的霸凌真相
針對可能存在的校園霸凌，檢警目前正全面查扣女童的手機與數位軌跡。依校園霸凌防制準則，校方必須在24小時內通報並啟動調查，若老師「知情不報」或「處理不當」，校方可能面臨國家賠償責任。此外，霸凌者的法定代理人也須負擔民事侵權行為損害賠償。
楊軒廷律師提醒：刑事責任有難以跨越的「因果關係」門檻
楊軒廷律師特別提醒，在司法實務上，要證明「霸凌」與「墜樓」具備法律上的直接因果關係極其困難。除非存有明確點名特定事件的遺書或通聯紀錄，否則霸凌者往往僅受校規處分，難以定刑事重罪。這也凸顯了數位證據與遺書在法律攻防中的關鍵地位。
本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。