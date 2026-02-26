檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證…裁定收押禁見

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物等罪，檢方今天凌晨聲押。基隆地院法官考量林全盤否認且刪除手機內對話紀錄，認為有湮滅證據、勾串共犯之虞，下午裁定收押禁見。

基隆地檢署昨發動搜索，將林和另13名被告帶回調查。林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物等罪，今天凌晨3時向法院聲請羈押禁見林渝鈞，林前妻蔣女、密友李姓女工友分別諭令100萬元、6萬元交保，其餘被告請回。

蔣女覓保無著，檢方同意後100萬改為20萬交保，上午10時42分完提領二次現金級辦妥交保上出地檢署。

基隆地院今天上午11時30分開羈押庭訊問，經法官訊問後，認為林渝鈞（44歲）任公務員假借職務上之機會故意犯重利、恐嚇罪嫌及另犯洗錢防制法第19條洗錢罪嫌，林向法官全盤否認檢察官所指控犯罪情節。

基隆地院說明裁定理由，指林渝鈞自承他與告訴人間有高額、高利的借貸糾紛，法官認為他的行為已明顯與公務人員廉潔自持原則相違背，依檢方提供相關證人等證述明確及檢附相關證據，認為林犯罪嫌疑重大。

另因檢調查出林渝鈞已有刪除手機內對話紀錄行為，法官認為尚有其他共犯待檢警追查，以詳細勾稽犯罪細節，依相關事實認為林有湮滅證據、勾串共犯之虞。且無其他侵害更小之手段得確保偵查順利進行，依刑事訴訟法規定裁定羈押，並禁止接見、通信及受授物件。

據了解，林渝鈞放款資金來源則是檢方下波清查重點，懷疑來自政府單位、地方仕紳、友人或警界人士等，尚未查清，不排除還有下波行動釐清。

林渝鈞透過前妻蔣女和李姓工女帳戶，借款給亟需資金的高姓包商，累計金額達2230萬元，雙方還約定在基檢前廣場交付數十萬至百萬元不等的利息。蔣女和李女究竟僅出借帳戶、不知情被利用，或從中媒介抽成擔任白手套，仍要進一步釐清調查。

另因高姓包商無力支付高額利息，林渝鈞為確保債權，與高姓包商簽下1億元約定，檢方尚要釐清高姓包商是否確實欠款1億元，或是遭林渝鈞利用權勢脅迫簽下約定。