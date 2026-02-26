高雄男警局前剪斷鐵鍊牽走扣案車　妨害公務判4月

高雄黃姓男子因騎乘懸掛他車車牌機車遭扣車，不料他在被查扣隔天持油壓剪擅自剪斷鐵鍊、牽走機車。橋頭地院依妨害公務罪判處黃男有期徒刑4月，可易科罰金，可上訴。

橋頭地方法院刑事簡易判決指出，36歲黃男去年6月30日晚間騎乘一輛懸掛他車車牌機車，在路竹區遭高雄市政府警察局湖內分局路竹分駐所員警攔檢。警方依規當場移置保管車輛，並由黃男簽收移置保管收據。

不料黃男機車遭查扣後，卻在案發隔天下午2時許，持油壓剪前往路竹分駐所前方停車空地，趁員警不注意，剪斷綑綁扣案車輛鐵鍊，隨即徒手將機車拖離現場。警方事後清點發現機車不翼而飛，調閱監視器畫面後鎖定黃男，並於同年7月14日在路竹夜市停車場內尋回機車。

橋頭地檢署偵查時，黃男坦承犯行。檢方依黃男在公開場所持工具破壞公物，公然挑戰公權力，犯罪手段屬暴力性質且蔑視法治，建請法院從重量刑。

法院審理認為，黃男僅因車輛被扣就擅自移置隱匿，損害公權力威信，行為實非可取。考量黃男犯後坦承犯行，且機車已由警方扣押發還原車主。依隱匿公務員職務上掌管物品罪，判處有期徒刑4個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1天。全案仍可上訴。