貿然開車門致騎士重傷昏迷！車主賠2千萬獲緩刑定讞

新竹徐姓男子1年多前停好車突然開啟車門，導致騎士反應不及撞上車門，造成顱內出血至今昏迷不醒。二審今天考量徐男與被害人家屬和解並賠償新台幣2000萬元，宣告緩刑定讞。

根據二審台灣高等法院判決，徐姓男子於民國113年5月14日下午近5時，駕駛自小客車停在新竹縣竹北市中正西路667號旁東向車道路肩時，貿然從駕駛座開啟車門，剛好被害人騎乘機車直行而來，因閃避不及撞上車門；被害人受有創傷性顱內出血傷害，迄今仍意識不清而住院接受治療中，且治癒恢復意識的可能性極低。

一審新竹地方法院依過失致重傷害罪，判決徐男8月徒刑，全案經上訴，二審由高院審理。

二審認為，本案為過失偶發的事故，考量徐男符合自首要件且始終坦承犯行，在本院審理期間與被害人家屬達成和解，被害人家屬同意給予緩刑附和解條件的自新機會，今天駁回上訴維持8月徒刑，宣告緩刑4年，須給付2000萬元賠償被害人家屬。全案定讞。