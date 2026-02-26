影／涉貪檢察官林渝鈞聲押 前妻戴手銬領百萬交保不發一語

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署檢察官林渝鈞涉嫌放高利貸收取重利、逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，被控涉犯貪汙治罪條例等罪，檢察官複訊後今天凌晨3時向法院聲請羈押禁見。林前妻蔣女被檢方依重利罪諭知100萬元交保；蔣女在法警戒護下戴手銬提領多次現金辦妥交保，上午10時42分步出基隆地檢署，不發一語。

林渝鈞涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物等罪，檢察官複訊後今天凌晨3時向法院聲請羈押禁見。基隆地院凌晨5時收案，因夜間不訊問及尚待閱卷及律見，上午11時30分開羈押庭決定是否收押。

蔣女凌晨3時被諭知100萬交保，但她上午一直在籌錢，在基隆地檢署法警戒護下，戴手銬到提款機多次提領現金自己辦妥交保。上午10時42分辦妥交保手續獨自步出基隆地檢署離去。

媒體詢問和檢察官林渝鈞什麼關係、借帳戶知不知情、有沒有放高利貸等，她都不發一語，沒有回應。她穿著土黃色上衣、藍色牛仔褲，背一個名牌包包。

蔣女被檢方依重利罪諭知100萬元交保；蔣女在法警戒護下戴手銬提領多次現金辦妥交保，上午10時42分步出基隆地檢署，不發一語。記者游明煌／攝影
