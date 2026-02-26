快訊

台南男師被控侵占Apple Watch！住家遭定位露餡處罰金1萬2千元

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有名男教師去年1月間參加在籃球聯盟教師組邀請賽，見上場次參賽女教師將Apple Watch遺忘在球員休息區，涉將手表取走而侵占，經女教師透過其定位搜尋竟是男師住處，經探詢他還辯稱定位地址非住家，台南地院認他犯侵占離本人所持有之物罪處罰金1萬2000元，可上訴。

男師辯稱，他是有看到對方的Apple Watch，但他不知道為何定位在他家，當時對方有請員警陪同到他家，他不在家，員警進去裡面也沒找到，等他打完球回到家，對方還要求檢查他的包包，但也沒找到。

女師說，去年1月18日參加在東區籃球聯盟教師組邀請賽時，將Apple Watch放置在室內籃球場休息區椅子上，比賽結束後，同日12時30分許發現Apple Watch忘記取走，便請友人返回球員休息區尋找，仍未尋獲。直至同日9時40分許發現Apple Watch定位地址在男師住處，直至翌日早上仍在同一處。

台南地院表示，男師為下一場賽事的參賽球員，並自承他曾在該址室內籃球場休息區發現Apple Watch，與女師遺失物品時、地具有高度重疊，顯見他確有接觸並拾獲該物機會。她於同日21時40分許發現Apple Watch定位地址在對方居所時，應可認定Apple Watch已遭他自室內籃球場休息區取回家中。

台南地院指出，她發現Apple Watch定位地址，翌日返回舉辦學校詢問連續2日均參賽隊員，得知該隊有2名隊員居住同一區，依序詢問是否居住在定位地址，但當時2人均否認。

法官認為，男師既實際上居住於該定位地址，並將Apple Watch攜帶返家，若他有將Apple Watch物歸原主之意，面對女師詢問其居住地點是否在定位地址時，理應據實相告以避免誤會，但他竟向對方隱瞞其居住於該處。

台南地院表示，事後員警雖經男師配偶同意，共同進入其居所內查看，但員警進入屋內時間僅約1分鐘，顯見員警當時僅簡單目視，而Apple Watch體積非大、極易藏匿，很難僅因員警於短暫時間內未即時尋獲該物，而對男師有利認定。

台南地院審酌，男師因一時貪念，將本案Apple Watch侵占入己，未能尊重他人財產權，很不應該，認他犯侵占離本人所持有之物罪處罰金1萬2000元。圖／本報資料照片
台南地院審酌，男師因一時貪念，將本案Apple Watch侵占入己，未能尊重他人財產權，很不應該，認他犯侵占離本人所持有之物罪處罰金1萬2000元。圖／本報資料照片

