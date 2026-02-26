快訊

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

馬年記憶體投資術 缺貨潮難解「產能為王」是關鍵

爆內鬼詐貸 永豐銀行：張姓前分行經理記兩大過免職

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

永豐銀行爆發分行資深經理涉及與詐團勾結不法案，永豐銀行發出聲明指出，本案為永豐銀行主動發現相關不法情事，並於2022年1月將該張姓前分行經理記兩大過免職在案。

調查局獲報指出，光電系統商裕田集團涉與永豐銀內神通外鬼，先用人頭公司虛假交易，再以不實合約向銀行詐貸4000餘萬元，台北市調查處昨日搜索5處地點，約談審核放貸的永豐銀分行資深經理張美蘭等5人到案，張美蘭凌晨被移送台北地檢署複訊，今晨依違反銀行法命張女100萬元交保、謝男80萬元交保，均限制出境出海。

永豐銀行強調，永豐銀行落實內稽內控第一、二道防線，主動察覺該員任職期間涉及不法情事，並旋即向檢調機關通報。該案現已進入司法調查階段，永豐銀行尊重司法調查，亦將針對該員不法情事所造成的相關損害依法提出求償。

永豐銀北新分行經理張美蘭涉詐貸被檢方諭令100萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
永豐銀北新分行經理張美蘭涉詐貸被檢方諭令100萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

永豐 司法

延伸閱讀

永豐銀爆內鬼詐貸4000萬 女經理100萬交保 業者批：金管會應檢討永豐

永豐銀爆內神通外鬼 女經理助光電業者詐貸4000萬 北檢漏夜偵訊

永豐銀爆內鬼經理涉詐貸 光電業者會計30萬交保

銀行疑有內鬼…光電系統商裕田集團負責人涉詐貸4千萬餘元 檢調搜索5人

相關新聞

引爆豬瘟 豬農父子涉偽造文書被訴

台中梧棲區洽興畜牧場去年十月爆發非洲豬瘟，檢方查出負責人陳姓父子為降低成本、便宜行事，規避廚餘蒸煮，還隱匿死豬數量，另將...

爆內鬼詐貸 永豐銀行：張姓前分行經理記兩大過免職

永豐銀行爆發分行資深經理涉及與詐團勾結不法案，永豐銀行發出聲明指出，本案為永豐銀行主動發現相關不法情事，並於2022年1...

知法犯法…基檢檢察官涉放高利貸 遭約談

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，並在借錢的高姓男子還不出利息時逼債；基隆地檢署昨發動搜索，將林和...

涉貪基隆檢察官林渝鈞遭聲押禁見 上午11時30分開羈押庭

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端...

即時短評／檢察官遭聲押 敲響司法圈道德水位下降警鐘

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑如經營地下錢莊，涉不當放貸情事遭聲押。觀諸先前有十多名律師，遭起訴涉嫌成為詐騙集團共犯，也有法官...

影／涉貪檢察官林渝鈞聲押 前妻戴手銬領百萬交保不發一語

基隆地檢署檢察官林渝鈞涉嫌放高利貸收取重利、逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，被控涉犯貪汙治罪條例等罪，檢察官複訊後今天凌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。