爆內鬼詐貸 永豐銀行：張姓前分行經理記兩大過免職
永豐銀行爆發分行資深經理涉及與詐團勾結不法案，永豐銀行發出聲明指出，本案為永豐銀行主動發現相關不法情事，並於2022年1月將該張姓前分行經理記兩大過免職在案。
調查局獲報指出，光電系統商裕田集團涉與永豐銀內神通外鬼，先用人頭公司虛假交易，再以不實合約向銀行詐貸4000餘萬元，台北市調查處昨日搜索5處地點，約談審核放貸的永豐銀分行資深經理張美蘭等5人到案，張美蘭凌晨被移送台北地檢署複訊，今晨依違反銀行法命張女100萬元交保、謝男80萬元交保，均限制出境出海。
永豐銀行強調，永豐銀行落實內稽內控第一、二道防線，主動察覺該員任職期間涉及不法情事，並旋即向檢調機關通報。該案現已進入司法調查階段，永豐銀行尊重司法調查，亦將針對該員不法情事所造成的相關損害依法提出求償。
