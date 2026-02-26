酒測0.06撞車獲不起訴 綠島騎士免責關鍵曝光

台東綠島張姓男子酒駕騎車上路與他人發生碰撞，經警方酒測達每公升0.06毫克，依公共危險罪移送法辦。案經地檢署偵結，檢察官認為證據不足，不構成公共危險罪，依法作出不起訴處分。

不起訴書指出，張男去年8月間某日，在綠島住處飲用2罐啤酒後，騎乘普通重型機車上路，行經柴口潛水區公廁前時，與同向後方陳男騎乘的機車發生碰撞，雙方均受傷。

警方獲報到場處理，當場對張及陳進行酒測，測得張吐氣酒精濃度為每公升0.06毫克，警方認張涉犯公共危險罪（酒後不能安全駕駛），將案件移送地檢署偵辦。

檢察官偵審時，張男堅詞否認有何不能安全駕駛之犯行，並辯稱「他這次喝酒並無影響騎車， 是對方追撞肇事」。且事後已和對方達成和解，未提出告訴。

雖然張男酒測達每公升0.06毫克是事實，不過，檢察官調查後認為，依現行法律規定，若吐氣酒精濃度達每公升0.25毫克以上，即屬法定標準，無須再證明是否影響駕駛能力；若未達此標準，則必須有其他客觀事證，證明駕駛人已達「不能安全駕駛」程度，才會構成犯罪。

本案中，張男酒測值僅0.06毫克，明顯低於法定0.25毫克標準。檢方並依交通部運輸研究所公布的酒精代謝數據回推計算，即使從騎車時間回溯推估，張男當時體內酒精濃度約為每公升0.1029毫克，仍未達刑責門檻。

此外，警方在現場對張男進行觀察與生理平衡測試，包括精神狀況評估及同心圓畫圈測試，紀錄顯示並無異常情形，動作協調能力正常。檢方指出，雖然發生交通事故，但肇事原因可能多重，不能僅因有飲酒事實與車禍發生，就直接推論已達不能安全駕駛程度。

現有證據不足以證明張男當時處於不能安全駕駛的狀態，也無其他積極證據可認定構成公共危險罪，因此作出不起訴處分。

法界人士則表示，此案也凸顯法律設計的界線，0.25毫克是刑責門檻，但未達標準並非當然免責，仍須視是否有其他明確證據證明影響駕駛安全。檢方此次處分，正是基於證據不足而非單純「數值偏低就沒事」。

